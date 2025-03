Un quotidien britannique vante les charmes d'Agadir

Avec ses plages dorées, son atmosphère détendue et l'hospitalité de ses habitants, Agadir s'impose comme une destination touristique incontournable, de plus en plus prisée par les Britanniques, écrit The Telegraph dans son édition dominicale.



Alors que le Maroc a enregistré une hausse de 20 % du nombre de visiteurs l'an dernier, confirmant son statut de pays le plus visité d'Afrique, c'est sur la côte atlantique que l'engouement est particulièrement marqué. Agadir, en plein essor, attire un nombre croissant de voyageurs, souligne la publication.



British Airways a commencé à desservir cette ville l'année dernière et la compagnie aérienne a fait état d'une augmentation de 308% de l'intérêt pour cette destination, précise le journal.



Agadir séduit avant tout par son immense plage incurvée, bordée de chaises longues et de cabanons, où les visiteurs peuvent se détendre au soleil ou s'essayer au surf, une activité emblématique de la région. Le rivage offre également des promenades pittoresques à dos de cheval ou de chameau, ajoute le quotidien.



Mais Agadir ne se résume pas à son littoral idyllique. La ville abrite une marina paisible, une offre hôtelière de qualité et une scène gastronomique florissante. Depuis la colline qui la surplombe, le panorama dévoile non seulement l'étendue de la cité, mais aussi les grands projets d'infrastructure témoins du développement de la ville.



En effet, Agadir est en pleine transformation, avec des investissements majeurs en prévision d’événements sportifs d’envergure, notamment la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030.



En plus de sa myriade de sites culturels et de ses restaurants extraordinaires, la ville dispose d'un emplacement stratégique permettant d’organiser facilement des excursions vers Essaouira ou la vallée du Draa, poursuit le grand tirage, assurant que la ville est la destination "idéale" pour passer une semaine au soleil.