Hakimi : Le PSG a été patient

19/09/2024

Le Paris SG a été "patient" pour vaincre Gérone en toute fin de match, mercredi pour son premier match de Ligue des champions, a déclaré le latéral Achraf Hakimi, qui a loué le niveau de l'adversaire.



"C'était un match difficile, Gérone a très bien joué, nous a parfois confisqué le ballon, nous a bien pressés", a-t-il dit à la presse.



Mais "on a été patients, c'était un peu frustrant" de ne pas marquer, "mais on a pris de bonnes décisions à la fin et on s'est créé beaucoup d'occasions", avant le but contre son camp du gardien de Gérone, a ajouté le Marocain. Et, a-t-il noté, Gérone a baissé de rythme.



Son coéquipier Willian Pacho a aussi vanté la "patience" du PSG, affirmant avoir été "confiant" sur l'issue du match. Le PSG a-t-il le niveau pour aller défier Arsenal à Londres? "Il faut prendre les choses jour après jour", a éludé le défenseur central équatorien.