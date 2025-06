Jorge Vilda : La compétitivité, critère déterminant dans la sélection des joueuses

25/06/2025

La condition physique des joueuses et leur compétitivité au sein de leurs clubs furent les principaux critères ayant déterminé la sélection des joueuses qui prendront part à la Coupe d'Afrique des Nations féminine (Maroc 2024), a souligné, mardi à Salé, le sélectionneur national, Jorge Vilda.



Lors d'une Conférence de presse, tenue au Complexe Mohammed VI de football pour la présentation de la liste des joueuses retenues pour prendre part à cette édition de la CAN qui se déroulera du 5 au 26 juillet prochain, Vilda a indiqué que les joueuses sélectionnées seront à même d'apporter une réelle plus-value à l’équipe nationale et de l’aider à réaliser des résultats positifs.



Par ailleurs, le technicien espagnol a mis en avant l'évolution des sélections africaines au cours des dernières années, relevant que les joueuses, évoluant dans les plus grands championnats à travers le monde, disposent également d'une forte expérience dans les compétitions continentales.



Il a, en outre, fait savoir que la sélection marocaine est homogène et compétitive, notant que l’objectif lors de la CAN est de concrétiser le travail de fond entrepris depuis plusieurs années et d’aller le plus loin possible dans la compétition.



Vilda a, dans ce sens, relevé que les Lionnes de l’Atlas ont effectué des préparatifs durant quatre semaines, pour former un groupe cohérent, soulignant que les joueuses marocaines évoluent dans des championnats de haut niveau, notamment en France, en Espagne, en Belgique et en Arabie saoudite.



Ainsi, le sélectionneur national a assuré que les joueuses sont pleinement prêtes sur le plan physique pour aborder cette grande fête footballistique africaine.