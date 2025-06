Le Wydad sommé de présenter un autre visage devant Al Aïn

25/06/2025

Le Wydad affrontera, ce jeudi à partir de 20 heures au stade Audi à Washington, la formation émiratie d’Al Aïn, et ce pour le compte de la troisième journée du groupe G du Mondial FIFA des clubs qui se déroule actuellement aux Etats Unis d’Amérique.



Pour leur troisième sortie dans ce Mondial, les Rouges auront à cœur de signer leur première victoire après leurs deux défaites contre Manchester City (2-0) et Juventus de Turin (4-1). Sur le papier, il reste un match jouable pour le Wydad qui se présentera sans son coach Amine Benhachem, victime d’un accident de la circulation.



Si le WAC parviendrait à gagner ce match, ça ne sera que du bénéf’ pour les Casablancais qui, en plus d’un pactole d’un peu plus de 9 millions de dollars déjà empoché, en cas de victoire sur Al Aïn, ils auront droit à une rallonge de 2 millions de dollars. Une somme qui devrait être d’un grand apport pour le club avant l’entame du nouvel exercice 2025-2026 où le club jouera sur trois tableaux : championnat local, Coupe du Trône et Coupe de la CAF.



Bref, le WAC est tenu de montrer un visage digne de son standing devant Al Aïn de Soufiane Rahimi, club auteur d’un parcours chaotique lors de ce Mondial avec deux lourdes défaites devant la Juve (6-0) et la Juve (5-0).



T.R



Résultats

FC Porto-Al Ahly : 4-4

Inter Miami-Palmeiras : 2-2

Auckland City-Boca Juniors : 1-1

Benfica-Bayern Munich : 0-1

Espérance Tunis-Chelsea : 0-3

Los Angeles FC-Flamengo : 1-1

Programme du jeudi

02h00 : Inter Milan-River Plate

02h00 : Urawa-Monterrey

20h00 : Juventus-Manchester Cuty

20h00 : Wydad-Al Aïn



Divers

Coupe du Trône de football

La finale RSB-OCS, ce dimanche à Fès



La finale de la Coupe du Trône de football 2023-2024, qui opposera la Renaissance sportive de Berkane à l'Olympic Safi, se jouera le dimanche 29 juin courant au Complexe Sportif de Fès, a annoncé, mardi, la Fédération Royale marocaine de football.

La RS Berkane s’est qualifiée pour la finale en s'imposant face au Moghreb Tétouan par 3 buts à 0, tandis que l'Olympic Safi a pris le meilleur sur l'Union Touarga sur le score de 1-0.

Le Raja Casablanca avait remporté la Coupe du Trône de football au titre de la saison sportive 2022-2023 aux dépens de l'AS FAR (2-1).



Coupe du Trône de basketball



L’AS Salé s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Trône de basketball (2024-2025), après sa victoire face au Maghreb Fès sur le score de 65-59, en demi-finale retour disputée mardi à la salle Bouazzaoui à Salé.

En demi-finale aller, samedi dernier à la salle 11 janvier de Fès, l'AS Salé s'était imposée (62-61).

L'AS Salé affrontera en finale le vainqueur de l'autre demie opposant l’Ittihad Tanger au FUS Rabat. La manche aller, disputée dimanche dernier à la salle Ziaten de Tanger, s'est soldée par une victoire du FUS Rabat (78-76). Quant au match retour, il devait se jouer mercredi à la Salle Ibn Yassine à Rabat (19h00).



Coupe d'excellence



Le Raja Casablanca a pris la 3ème place de la première édition de la Coupe d’excellence de football, en battant le Wydad Fès par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire 1-1), en match de classement disputé mardi au stade 18 novembre à Khémisset.

Le Raja Casablanca a ouvert le score par le biais d'Abdellah Azrour (79è), avant que le Wydad Fès n'égalise grâce à Mohamed Aanane (90è+9).

La finale de cette compétition, qui opposera l’Union Touarga à l’Olympique Dcheira, devait être disputée mercredi au stade municipal de Berrechid.

L’Union Touarga a poinçonné son billet pour la finale en battant le Wydad Fès par 1 but à 0, tandis que l’Olympique Dcheira s’est qualifié aux dépens du Raja Casablanca par 6 tirs au but à 5.

La Coupe d'excellence est une compétition officielle organisée sous l’égide de la Ligue nationale de football Professionnel (LNFP). Elle est ouverte aux clubs de Botola Pro D1 et D2 et vise, entre autres, l’intégration des joueurs (U23) dans l’effectif des équipes premières au même titre que la supervision des joueurs talentueux susceptibles d’être appelés au sein de l’équipe nationale olympique et des jeunes.