“L’Equipe” encense Achraf Hakimi

25/06/2025

Une nouvelle fois décisif, Achraf Hakimi a été l’un des grands artisans de la victoire du Paris Saint-Germain face à Seattle (2-0), lundi soir en Coupe du monde des clubs, décrochant au passage le trophée d’homme du match, écrit mardi le quotidien français “L’Equipe”.



Le quotidien spécialisé n’a pas tari d’éloges sur la performance du latéral marocain, auteur du deuxième but parisien et omniprésent sur son couloir droit, faisant observer que “comme toujours, Hakimi n’a cessé de répéter les efforts sur son flanc droit, symbolisant à lui seul le dynamisme et la détermination du PSG”. “Sa désignation comme homme du match vient récompenser sa prestation et surtout son but”, écrit le journal, soulignant que le capitaine des Lions de l’Atlas disputait là son troisième match intégral dans la compétition.



À 26 ans, Hakimi, “l’un des meilleurs latéraux droit du monde, incarne désormais l’indispensable du collectif parisien”, relève le quotidien dans un article de son envoyé spécial à Seattle, saluant l’abnégation du joueur marocain “malgré une fatigue visible, logique pour un joueur qui en était à son 65e match depuis le 1er juillet dernier”.



Déjà l’un des piliers du sacre du PSG en Ligue 1, de la victoire en Coupe de France et décisif dans le parcours jusqu’au titre en Ligue des champions, Achraf Hakimi continue de briller sur la scène mondiale. “Sur le terrain, Hakimi, même lorsque les jambes semblent lourdes, son efficacité reste intacte”, se félicite la publication, notant que “c’est sur une nouvelle projection (...) qu'il s'est retrouvé à la réception d'un centre de Bradley Barcola avant de contrôler et de tromper Stefan Frei d'une frappe du plat du pied pleine de sang-froid”.



Au-delà du terrain, poursuit-il, Hakimi attire désormais le respect de ses pairs et l’admiration du public”, conclut le quotidien spécialisé. Grâce à cette victoire, le PSG s’est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial des clubs, où il retrouvera l’Inter Miami, le club de son ancien coéquipier Lionel Messi.