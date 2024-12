Finance durable : Rencontre stratégique du Marrakech Pledge à Casablanca

10/12/2024

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) et la Bourse de Casablanca ont organisé une réunion du Marrakech Pledge autour du thème de l’adoption des nouveaux standards internationaux en matière de durabilité et du Reporting ESG (Environnement, Social, Gouvernance).



Ont pris part à cette réunion, tenue samedi 7 décembre à Casablanca, aux côtés de l’AMMC et de la Bourse de Casablanca, l’Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine (AMF-UMOA), la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale (COSUMAF), la Commission du Marché des Capitaux de l’Angola (CMC), l’Autorité des Marchés des Capitaux de l’Uganda (CMA) ainsi que la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’Afrique de l’Ouest, indiquent les organisateurs dans un communiqué conjoint.



Cette réunion a été l’occasion de présenter un état des lieux des politiques et pratiques liées au reporting ESG en Afrique. Les membres présents ont ensuite partagé leurs expériences respectives en la matière ainsi que leurs initiatives pour le développement et la promotion de la finance verte sur le continent, rapporte la MAP.



L’importance du renforcement des capacités, de l’apprentissage par les pairs (Peer-To-Peer Learning) et du site internet du Marrakech Pledge en tant que plateforme de référence pour le partage des expériences et meilleures pratiques en matière de finance durable, a également été soulignée. Cette réunion a ainsi permis de réaffirmer l’engagement des membres du Marrakech Pledge à jouer un rôle actif dans la transition vers une finance plus verte et durable sur le continent africain.



Lancé en 2016 à Marrakech lors de la COP22, le Marrakech Pledge est une initiative africaine regroupant les régulateurs et les bourses du continent, visant à promouvoir un engagement continental en faveur du développement durable et de la finance verte en Afrique.



Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans la continuité de la dernière réunion organisée en octobre 2022 en marge de la réunion annuelle de l’IOSCO (Organisation internationale des commissions de valeurs), où six nouveaux signataires on rejoint l’initiative.