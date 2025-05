Global Growth Conference : Croissance et énergie au cœur de la GGC 2025

L'Institut Amadeus organise, les 20 et 21 mai à Rabat, la Global Growth Conference (GGC 2025) sous le thème "Financer la croissance, façonner la transition énergétique".



L’organisation de cette conférence dans un contexte mondial marqué par la montée du protectionnisme, l’intensification des tensions commerciales sino-américaines et la fragmentation croissante des chaînes de valeur, intervient afin d’initier une analyse des nouvelles dynamiques géoéconomiques qui redéfinissent les règles du commerce international et influencent la captation des investissements étrangers, indique un communiqué de l'Institut Amadeus.



Relancée après plusieurs années dans un environnement international traversé par des mutations profondes, cette édition de la GGC s'inscrit dans la continuité de l'engagement de l'Institut Amadeus à promouvoir une croissance durable, inclusive et équilibrée, notamment via le renforcement des synergies entre acteurs publics et privés, et la valorisation des opportunités offertes par le continent africain, relève la même source.



La GGC est pleinement inspirée par la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI prônant le renforcement du rôle moteur du Royaume dans l’intégration économique et le développement durable en Afrique, souligne le communiqué.



La Vision Royale, fondée sur des liens historiques profonds entre le Maroc et son continent d’appartenance, promeut un partenariat de co-développement, une solidarité Sud-Sud renforcée et une priorité au développement durable inclusif, affirmant le rôle stratégique du Royaume en tant que locomotive économique régionale.



A travers l’Impulsion Royale, le Maroc s’est ainsi affirmé comme un acteur clé du développement africain, mettant en avant des coopérations mutuellement bénéfiques et une approche intégrée du progrès partagé, note le communiqué.



La GGC 2025 réunira plus de 600 participants, provenant de 50 pays, avec des ministres, et hauts responsables gouvernementaux, des dirigeants d’institutions financières internationales et régionales, des représentants du secteur privé, des investissements institutionnels, ainsi que des experts de haut niveau, rapporte la MAP.



La conférence traitera de thématiques majeures telles que "La reconfiguration stratégique des chaines de valeur et la souveraineté économique dans un contexte de tensions commerciales", "Le financement de la croissance, la création d’emplois pérennes, les stratégies d'investissement et les réformes nécessaires à l’attractivité économique" et "La transition énergétique et les perspectives en matière d’hydrogène vert".



Elle traitera également du "Développement des infrastructures et la gestion durable des ressources hydriques", de "L'innovation, les technologies financières et la digitalisation comme leviers de transformation économique" et de "La promotion de la coopération régionale et des investissements transfrontaliers".



Dans le cadre de la GGC 2025, un dispositif renforcé de rencontres B2B, B2G et G2G sera mis à la disposition des participants, ainsi que des outils numériques favorisant les échanges stratégiques et la conclusion de partenariats structurants.



Les travaux de la conférence donneront lieu à l’élaboration et à la présentation de la Feuille de route de Rabat sur le financement de la croissance et la transition énergétique, un document de référence qui contiendra des recommandations concrètes, pragmatiques et directement mobilisables par les parties prenantes nationales et internationales, conclut le communiqué.