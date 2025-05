Port de Mehdia: Baisse de 5% des débarquements de la pêche en avril

20/05/2025

Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au port de Mehdia ont enregistré une baisse de 5% en avril dernier pour se chiffrer à 2.945 tonnes (T), contre 3.091 T à la même période de 2024, selon des données de l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a augmenté de 36% pour atteindre 43,907 millions de dirhams (MDH) par rapport à avril 2024 (32,237 MDH), précise l'ONP dans ses statistiques mensuelles.



Par espèces, les poissons pélagiques ont reculé de 10% durant les quatre premiers mois de l’année, pour atteindre 2.652 T avec une valeur estimée à 15,965 MDH, contre 2.947 T en glissement annuel pour une valeur de 21,542 MDH.

Les débarquements de poissons blancs ont connu aussi une baisse de 40% à 9 tonnes pour une valeur de 428.000 DH.



S’agissant des céphalopodes, les quantités débarquées ont affiché une hausse de 147%, avec 273 tonnes et des recettes de 26,963 MDH, alors que les quantités débarquées des crustacés ont atteint 12 T (-38%) avec des recettes de 550.000 DH (-64%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 206.666 T en avril 2025, en baisse de 23% par rapport au même mois une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont enregistré une hausse de 2% à plus de 3,65 milliards de dirhams (MMDH).