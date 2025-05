Lancement de la Semaine de la synergie verte à Rabat

20/05/2025

Les travaux de la troisième édition du Carrefour vert ont été lancés lundi 19, dans le cadre de la Semaine de la synergie verte, une initiative placée sous l’égide des Nations unies visant à accélérer la transition vers des économies inclusives, sobres en carbone et circulaires sur l'ensemble du continent africain.



L’événement est organisé conjointement par le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc et l’ONUDI – agence chef de file des Nations unies au Maroc pour le programme Partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte (PAGE).



Sous forme de coalition regroupant l’ONUDI, le PNUE, le PNUD, l’OIT et l’UNITAR, le Programme PAGE soutient les efforts en faveur d’une transition vers des économies vertes et équitables, sur l'ensemble du continent africain.



La Conférence du Carrefour vert réunit de hauts responsables gouvernementaux, des partenaires de développement internationaux, des représentants du secteur privé, des acteurs de la société civile et des experts, en vue de favoriser le partage d’expertises et de savoirs pour soutenir le processus de transition vers une économie verte et inclusive.



Lors de la séance inaugurale, ont pris la parole tour à tour le secrétaire général du Département du développement durable, le directeur général de l’industrie au ministère de l’Industrie et du Commerce, la représentante de la Délégation de l’Union européenne au Maroc et la représentante de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) au Maroc.



La Conférence du Carrefour vert — qui en est à sa troisième édition — est en passe de devenir la pierre angulaire des efforts nationaux du Maroc visant à intégrer la durabilité dans les politiques, les budgets et la planification du développement. Depuis sa création en 2022, l’événement a servi d'espace de dialogue autour des stratégies de la transition écologique. L’édition de cette année, revêt une importance particulière dans la mesure où elle sert de socle à la Semaine de la synergie verte 2025, un événement de grande envergure qui accueillera la toute première édition de l’Académie régionale du PAGE dédiée à l’Afrique.



Ce double format offre une convergence inédite entre dialogue politique de haut niveau et renforcement des capacités, car l’Académie régionale (21–23 mai) offre un cadre privilégié pour le partage d’expertises et de connaissances au profit des délégations des sept pays africains membres du PAGE.



Le thème de l’Académie, "Financer une transition équitable vers des économies vertes et circulaires", témoigne de l’intérêt croissant pour l’alignement de l’action climatique avec l’équité sociale et l’inclusion économique.



La première journée de la Rencontre du Carrefour Vert s'est articulée autour de panels abordant les thématiques suivantes:

Façonner une économie verte résiliente et inclusive pour un développement durable et équitable, animé par le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, en collaboration avec le Programme PAGE Maroc.



Coopération internationale et régionale en faveur d’une économie verte et inclusive, avec la participation de représentants de la Délégation de l’Union européenne au Maroc, de la Banque africaine de développement, du ministère de l’Environnement et de la Transition écologique du Sénégal, et de l’ONUDI.



Renforcement des engagements climatiques du Maroc – Alignement des CDN sur une économie verte et inclusive, avec des contributions de l’Initiative financière du PNUE, du ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’ONUDI et de l’OIT.



Cet événement met en lumière le leadership croissant du Maroc en matière de durabilité et d’action climatique au niveau mondial, illustré notamment par l’adoption du nouveau modèle de développement (NMD) et par la révision en cours de la Stratégie Nationale de développement durable (SNDD).



Le Maroc se distingue également comme acteur majeur des efforts internationaux de lutte contre le changement climatique, se classant au 8e rang mondial selon l'Indice de performance en matière de changement climatique (CCPI) en 2025. Cette position d’avant-garde en Afrique et dans le monde arabe témoigne de l’engagement résolu du pays en faveur du développement durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Le classement distingué du Maroc s’explique principalement par ses initiatives ambitieuses dans le domaine des énergies renouvelables et par sa politique climatique avant-gardiste.



Tout au long de la semaine, les participants se pencheront sur la manière dont les politiques vertes peuvent créer des emplois, soutenir des transitions justes et renforcer la résilience régionale face aux chocs climatiques et économiques. L’accent sera mis sur le rôle de la coopération Sud-Sud et triangulaire, ainsi que sur l’innovation financière dans le déploiement à grande échelle des initiatives fructueuses à travers le continent.



La Semaine de la synergie verte 2025 bénéficie du soutien du gouvernement flamand et des partenaires financiers de PAGE, à savoir la Commission européenne, la Finlande, l’Allemagne, la Norvège, la République de Corée, la Suède, la Suisse et les Emirats Arabes Unis.