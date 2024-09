Festival du film arabe de Casablanca: Le grand prix remporté par le film yéménite "Les accablés"

18/09/2024

"The Burdened" (Les accablés), un film poignant du cinéaste yéménite Amr Jamal a remporté vendredi soir le grand prix du Festival du film arabe de Casablanca parmi douze films en lice lors de cette cinquième édition organisée du 6 au 13 septembre.



Quant au prix du jury, il a été attribué au film "Jalaldine" du cinéaste marocain Hassan Benjelloun. Ce film, porté par un casting composé principalement de l’acteur marocain Yassine Ahjjam et l’actrice tunisienne Fatma Nasser, raconte l'histoire de Jalal Eddine qui n’arrive pas à accepter la mort de sa femme et décide de s’isoler jusqu’à ce qu’il trouve la lumière en lui. Vingt ans après, Jalal Eddine devient un maître soufi qui vit avec ses disciples.



Au palmarès de cette édition, on note aussi l’attribution du prix de la meilleure interprétation masculine à l’acteur palestinien Saleh Bakri pour son rôle dans le film "The teacher", le premier long-métrage de la réalisatrice Farah Nabulsi. Le prix de la meilleure interprétation féminine a été décerné à l’actrice tunisienne Amina Ben Smaïl pour son rôle dans le film "D’entre deux" réalisé par sa compatriote Nada Mezni Hafaiedh.



Quant au prix du meilleur scénario, il est revenu au film irakien "Baghdad Messi" réalisé par le cinéaste Sahim Omar Kalifa.



Le prix de la meilleure réalisation a été décerné au réalisateur, producteur et écrivain saoudien Ali Al-Kalthami pour son film "Coursier de nuit" (Mandoub Al Layl).



Dans la catégorie des films documentaires et courts-métrages, on cite notamment l’attribution du grand prix du festival au film "Issa" du réalisateur égyptien Morad Mostafa. Ce court-métrage tourne autour d'Issa, un jeune Africain de 17 ans qui a émigré en Egypte, en course contre la montre après un violent accident, pour sauver à tout prix ses proches.



Le jury a notamment salué le film syrien "Les Anges" du réalisateur Mahdi Zamanpour Kiasari. Les autres prix ont été répartis comme suit: le prix du scénario a été décerné au film libanais "Tu te souviens" de Dahlia Nemlich, tandis que le prix de la réalisation est revenu au Yéménite Adel Al-Himi pour son film "Seau".



Dans une déclaration à la MAP, l’actrice égyptienne Bouchra Rosa, membre du jury des longs métrages de fiction et documentaires, a d’emblée relevé que "les films projetés lors de ce festival de bonne facture se démarquent par leur variété thématique", notant que le cinéma marocain a de beaux jours devant lui et parviendra certainement à conquérir un large public arabe.



Pour sa part, le président du jury des courts métrages et des films de fiction au festival, l’acteur syrien Aymen Zaydane, l'une des stars les plus en vue dans le monde arabe en général et en Syrie en particulier, a estimé que le comité de sélection a fait un excellent choix des œuvres artistiques en compétition. Il a ajouté que ces œuvres ont incité le jury à approfondir ses recherches et ses discussions, ce qui témoigne de leur qualité.