FIAPS 2024: Settat accueille la 20ème édtion de son prestigieux Festival intrenational des arts plastiques

L'événement se déroulera du 20 au 23 décembre 2024

19/12/2024

L’équipe artistique et culturelle de l'assoviation Bassamat des arts plastiques annonce qu'elle organise la 20ème édition du Festival international des arts plastiques (FIAPS) du 20 au 23 décembre courant à Settat.



Placée sous le signe du croisement des regards maroco africains, cette édition réunira des acteurs de différents horizons culturels et artistiques: peintres, sculpteurs, critiques d’art, musiciens, conférenciers universitaires, lauréats des écoles des beaux-arts, ainsi que les

passionnés de l’art et de la culture.



Avec un programme riche et varié, cette rencontre offrira des cérémonies d’hommages à l’attention d’éminents personnalités, ainsi que des ateliers, des conférences et des spectacles musicaux variés.



Cet événement est organisé Avec le soutien du ministère de la Jeunesse,de la Culture et de la Communication, Département de la culture.