Exposition collective de photographies dédiée à la créativité des jeunes

04/06/2024

La ville d'Oujda abrite une exposition collective de photographies, organisée à l'initiative du Centre d'études et de recherches humaines et sociales, sous le thème "Pour chaque portrait : Une histoire".



Cette exposition, initiée en coordination avec l'Association" Image et cinéma pour le développement" (-Oujda) et l'Association "Quamra pour la photographie" à Nador, est une occasion pour les visiteurs et les passionnés de l'art de découvrir la créativité de seize artistes de l’Oriental axée sur la richesse et la diversité culturelles de la région et du Maroc en général.

Elle comprend diverses photographies de différentes tailles axées sur le patrimoine historique et culturel de la région.



L'exposition, en tant que pont de communication entre des artistes de différentes villes de l'Oriental et espace d’échange d’expertises et d’expériences, offre aux visiteurs l'occasion de découvrir l'art du portrait à travers les images exposées qui mettent en valeur, entre autres, des personnes en costume traditionnel et des activités quotidiennes.



Cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 30 juin, rassemble des œuvres photographiques d'artistes aux orientations et méthodologies de travail différentes, parmi lesquels Bouayad Emanouchen, Ikhlas Talbi, Hamza Chriqui, Mohamed Momo, Nabil El Hilali et Wafaa Quibaâ.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre d'études et de recherches humaines et sociales d'Oujda, Samir Boudinar, a indiqué que cette exposition collective permet aux visiteurs d'interagir avec des oeuvres qui mettent en valeur la diversité culturelle et humaine, et aux exposants de partager des idées et des expériences en la matière.



Pour sa part, l'artiste photographe Bouayad Emanouchen, a souligné l'importance et le caractère unique de l'art de la photographie en tant qu'outil d'expression, ajoutant que ses œuvres puisent leur force dans la simplicité et le mode de vie des habitants des zones montagneuses.



Cette manifestation incarne la richesse de la scène culturelle et artistique au Maroc, a-t-il dit, notant que de tels événements offrent l'occasion d'exposer des œuvres d'art distinguées et d'échanger des idées entre créateurs et amateurs.



L'artiste photographe Ikhlas Talbi a, quant à elle, relevé que ses œuvres photographiques relatent les histoires de personnes de différentes villes marocaines, telles Figuig, Ouarzazate, Tinghir et Merzouga, notant que chaque image porte des expériences uniques et une culture distincte, ce qui donne aux images une richesse et une diversité spéciale.