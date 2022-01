Des experts décryptent les meilleures pratiques d’investissement en bourse

24/01/2022

Des spécialistes du marché boursier ont mis en relief, mercredi, les meilleures pratiques d’investissement en bourse, dans le cadre d'un webinaire organisé par la Bourse de Casablanca en partenariat avec l’Association professionnelle des sociétés de bourse (APSB).



Lors de ce webinaire, placé sous le thème “Comment bien gérer son investissement en bourse ?” et animé par le directeur de la stratégie et de la transformation à la Bourse de Casablanca, Badr Benyoussef, ces professionnels ont également donné un éclairage sur le fonctionnement du marché boursier, rapporte la MAP.



Dans son intervention, le directeur général adjoint de BMCE Capital Bourse, Majd Guebbas, a passé en revue les différentes étapes d’entrée en bourse, depuis l’ouverture d’un compte titres jusqu’à la commission sur opérations. M. Guebbas a ensuite expliqué le fonctionnement du marché, y compris les modalités de cotation, les types d’ordres, avant d’énumérer les caractéristiques de l’ordre ainsi que son circuit transactionnel, à savoir du client à la Bourse en passant par la société de bourse.



Le spécialiste a également jeté la lumière sur les différentes commissions sur les transactions et de conservation, ainsi que sur le cadre fiscal relatif aux actifs financiers à savoir la taxe sur le Produit de cession des valeurs mobilières (TPCVM) et la taxe sur le Produit des actions (TPA). Pour sa part, le directeur économie à Attijari Global Research, Abdelaziz Lahlou, a abordé la question de l’investissement en bourse sous l’angle de la situation économique à l’aune de la crise sanitaire, dressant ainsi le paysage macroéconomique national ainsi que le contexte actuel du marché boursier. Parmi les atouts de la conjoncture, M. Lahlou a relevé la maîtrise de la situation sanitaire, les mesures précautionneuses sensibles à l’aspect économique, et le rattrapage rapide de la croissance du PIB avec 7,2% en 2021 et des prévisions de croissance de 3,2% en 2022.



Il a aussi mis en évidence quelques points de vigilance, notamment la reprise de l’inflation pouvant affecter le pouvoir d’achat, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et la montée des niveaux d’endettement pouvant concerner les ménages et les entreprises. Dans le cadre du plan d’actions des investisseurs, M. Lahlou a recommandé une posture à observer comme "le suivi de près des prochaines parutions économiques, l’exigence dans le choix des valeurs et la nécessité de rester connecté au marché pour les opérations à court terme".



Pour sa part, le directeur gestion sous mandat chez Société générale, Rachid Ellakhdi, a expliqué la stratégie d’investissement en bourse, en faisant un rapprochement entre les notions de risque et de rendement. Le spécialiste a également établi la liste des ratios financiers comme tableau de bord de l’investissement boursier. "Un investissement en bourse suppose une visibilité sur l’épargne, une préparation du portefeuille cible, une forte implication dans le choix des valeurs, un haut niveau de connaissance de soi et un choix des secteurs d'investissement opportun", a-t-il dit.



Par ailleurs, ce webinaire a été marqué par la participation de Mostafa Belkhayate, trader international et ancien champion du monde de la bourse, qui a insisté sur "la technologisation" de la bourse, en l'occurrence l’intégration de la blockchain, ainsi que sur l’implication des jeunes talents marocains.