Coupe Davis - Play-offs du Groupe mondial II : Le Maroc affronte le Zimbabwe, les 31 janvier et 1er février à Harare

31/01/2025

L'équipe nationale marocaine de tennis affrontera son homologue du Zimbabwe les 31 janvier et 1er février prochain à Harare en play-offs du Groupe mondial II de la Coupe Davis, indique la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT). En cas de victoire, le Maroc pourrait accéder aux matchs du Groupe mondial II en septembre prochain, précise la FRMT dans un communiqué.



Pour sa première rencontre en tant que capitaine de l'équipe nationale, poursuit la même source, Hicham Arazi mène une délégation composée des joueurs Elliot Benchetrit, Karim Bennani, Younes Lalami Laaroussi, Rabie Chaki et Mohamed Taha Baadi.



Le staff technique comprend Norsayl Nejdi (coach adjoint), Mohamed Rharbal (préparateur physique) et Hatim Jorio (physiothérapeute), tandis que Hicham Kanouni est le représentant de la délégation marocaine, ajoute le communiqué.