Assemblée générale de l’AMAN

29/05/2025

Walid Regragui : Le football, un vecteur de partage des valeurs et de rapprochement entre les peuples

Nabil Baha : Le Mondial, un événement d'envergure de nature à favoriser le brassage des cultures

Le football est un vecteur essentiel de partage des valeurs et de rapprochement entre les peuples, a indiqué, mercredi à Marrakech, le sélectionneur national, Walid Regragui."Le football est un vecteur de partage des valeurs. Il rapproche les peuples et les cultures et nous permet d'apprendre les uns des autres", a-t-il dit lors d'un panel sur le thème "Coupe du Monde FIFA 2030 : enjeux et rôle des agences de presse méditerranéennes", organisé dans le cadre de la 33è Assemblée générale de l’Alliance des Agences de Presse Méditerranéennes (AMAN).Il a relevé que la sélection nationale de football à la chance de compter sur "une diaspora bien implantée en Europe avec des cultures différentes, mais un socle commun qui est le Maroc". "Cela enrichit le groupe, constitue une force et reflète le vivre ensemble", a-t-il noté.Pour M. Regragui, "le plus important est de partager les mêmes valeurs et de donner une belle image de notre pays".Evoquant l'organisation du Mondial-2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, le sélectionneur national a fait observer qu'il s'agit pour les trois pays appartenant à deux continents, l'Europe et l'Afrique, "de travailler ensemble, en partageant des émotions et des valeurs communes".En 2030, l'objectif est de "transmettre une belle image et accueillir les peuples du monde entier dans les meilleures conditions", a-t-il poursuivi, se disant convaincu que les trois pays hôtes seront "à la hauteur de cet événement"."Nous avons énormément de chance d'organiser la Coupe du monde de football, un événement d'envergure de nature à favoriser le brassage des cultures", s'est félicité, pour sa part, le sélectionneur national U17, Nabil Baha."Tous les Marocains doivent être mobilisés, chacun à son niveau, pour que ce Mondial soit inoubliable et le meilleur de l'histoire", a-t-il ajouté.Par ailleurs, le champion d'Afrique U17 a fait savoir que "le Maroc, fort des récents exploits footballistiques des différentes sélections, participe désormais aux compétitions pour gagner".Cette culture de la gagne, a-t-il expliqué, est incarnée par le récent sacre de la sélection nationale U17, celui des Lionnes de l'Atlas de futsal, (CAN et médaille de bronze aux JO de Paris pour les U23), la qualification au Mondial pour les U20, ainsi que l'épopée qatarie des Lions de l'Atlas au Mondial-2022."Nous avons désormais des objectifs très élevés: hisser haut le drapeau du Maroc et faire rayonner le football national dans les différentes Coupes du monde auxquelles toutes les sélections nationales sont qualifiées", a-t-il fièrement dit.Les travaux de la 33è Assemblée générale de l’AMAN devaient prendre fin hier jeudi, avec des panels et débats thématiques, la signature d’accords de coopération et une cérémonie de remise des prix de l’AMAN pour les meilleurs articles et photos de presse.