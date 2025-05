Partenariat prometteur entre la FRMJAMA et l’AIJFP

29/05/2025

En présence de plusieurs personnalités sportives, entraîneurs et arbitres, une convention de partenariat a été signée, récemment, au siège de la Fédération Royale marocaine de judo et arts martiaux assimilés entre l’instance fédérale et l'Académie internationale de judo franco-marocain. L’ambition de ce partenariat réside dans la considération du judo comme vecteur d’inclusion sociale, de coopération internationale et de développement personnel.



Cette initiative commune promet de poser les bases d’un partenariat structuré, durable et résolument engagé entre le Maroc et l’Europe. À la manœuvre, deux figures reconnues, Mohammed El Ghazili, président de l’AIJFM, et Chafik El Kettani, président de la Fédération.



Bien plus qu’un sport, le judo est ici pensé comme un outil d’éducation, de citoyenneté et de cohésion sociale. L’objectif étant de donner accès à la pratique sportive à des publics éloignés, notamment les jeunes issus de quartiers populaires, les personnes en situation de handicap, et surtout, les femmes, au cœur de cette nouvelle dynamique. Parmi les mesures concrètes annoncées, l’organisation des stages et compétitions réservés aux femmes et jeunes filles, la distribution de matériel dans les clubs les moins équipés, un mentorat porté par des judokates de haut niveau, des formations spécifiques à destination des entraîneuses et arbitres féminines.



Ce partenariat s’inscrit également dans une démarche transnationale, en mobilisant la diaspora marocaine, et en facilitant les échanges entre clubs marocains et européens. Pour cela, la convention prévoit un accompagnement technique et logistique de l’AIJFM, l’accès aux infrastructures de la Fédération pour des événements conjoints, un suivi individualisé des jeunes talents issus de la diaspora et un dispositif d’évaluation continue pour ajuster les actions et garantir leur efficacité.



Parmi les termes de l'accord figure le lancement d'une série d'initiatives visant à soutenir le sport féminin, en organisant des cours de formation et des compétitions spécifiquement pour les filles et les femmes, en distribuant des équipements sportifs aux clubs qui souffrent de ressources limitées. Des programmes de formation seront également développés pour qualifier des entraineurs et des arbitres féminines capables de contribuer au développement de la pratique féminine de ce sport.



En parallèle, la Fédération a organisé plusieurs activités, dont des visites des clubs de judo à Rabat et Casablanca. Elle a également pris l'initiative d'impliquer les membres de la délégation dans des matchs amicaux contre des champions marocains, qui ont abouti à la distribution de médailles, de trophées et de certificats amicaux de participation.



Aicha Ammor