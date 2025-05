Chelsea vainqueur de la Conference League : Ezzalzouli, buteur malheureux

30/05/2025

Le club londonien de Chelsea a remporté l’UEFA Conference League, en s'imposant 4-1 contre le Real Betis, lors de la finale disputée mercredi soir au Stadion Wrocław, en Pologne.



L’international marocain Abdessalam Ezzalzouli a ouvert le score pour les Sévillans à la 9e minute sur une passe d'Isco, ne laissant aucune chance au portier des "Blues" Filip Jörgensen.



Cueilli à froid par le Betis en première période, Chelsea a remis les pendules à l’heure à la 66e minute sur une réalisation d’Enzo Fernandez, avant d’alourdir le score quatre minutes plus tard sur un but de Nicolas Jackson.



Jadon Sancho a éteint le suspense en marquant un troisième but sur une frappe enroulée du pied droit à la réception d'une passe de Kiernan Dewsbury-Hall (83e), avant que Moses Caicedo ne scelle le score de la finale en faveur des poulains d'Enzo Maresca sur une frappe contrée du pied droit à l'entrée de la surface (90e +1).



Avec cette victoire, Chelsea est désormais la première équipe à avoir remporté les cinq grandes compétitions interclubs masculines seniors de l’UEFA avec deux titres en UEFA Champions League, deux UEFA Europa Leagues, deux Super Coupes de l’UEFA et deux Coupes des vainqueurs de coupe (compétition aujourd’hui disparue).