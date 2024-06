Béni Mellal : Les grands axes du programme "Go Siyaha" présentés aux acteurs touristiques

07/06/2024

Les grands axes du programme "Go Siyaha", une initiative nationale visant à soutenir les entreprises touristiques, ont été présentés jeudi à Béni Mellal, en présence des acteurs économiques et touristiques actifs dans la région Béni Mellal-Khénifra.



Organisée par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire, l'Agence Maroc PME et le Conseil régional du tourisme de Béni Mellal-Khénifra, cette manifestation a été l'occasion de décliner en détail le programme "Go Siyaha" lancé par le Ministère du Tourisme de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et déployé par l’Agence Maroc PME pour soutenir d’une part les entreprises touristiques souhaitant proposer des produits d’animations novateurs et accompagner d’autre part les entreprises touristiques dans leur transition vers des pratiques plus durables et innovantes.



Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part l'ensemble des acteurs de l’écosystème touristique régional, les atouts touristiques et naturels de la région Béni Mellal-Khénifra ont été mis en exergue de même que les différents défis relatif à l'amélioration de l’offre touristique et d’animation au service de la croissance et de l’amélioration de la compétitivité du secteur à l'échelon régional.



Dans une allocution, le président du Conseil régional du tourisme, Younes Laraqui s’est félicité de la reprise des activités aériennes au niveau de l'aéroport de Béni Mellal, relevant que cette reprise représente une importante échéance sur la voie de la promotion du tourisme dans la région et qui aura sans nul doute des retombées positives sur les autres secteurs.



Après avoir rappelé que le programme Go Siyaha vise à soutenir 1.700 entreprises touristiques à l’horizon 2026 , le président du CRT a énuméré les atouts de la région Béni Mellal-Khénifra ainsi que son patrimoine matériel et immatériel d’exception et dont il convient de tirer profit pour renforcer l'attractivité touristique de la région.



Il s’est attardé sur la feuille de route 2023-2026 qui fait la part belle au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra à la filière Nature, Trekking et Hiking et à deux autres filières transverses pour la valorisation du patrimoine immatériel (Gastronomie, Produits du terroir et développement durable).



De son côté, la présidente de la commission du tourisme au sein du conseil de la région de Béni Mellal-Khénifra, Fatima Karim a appelé les acteurs de la région Béni Mellal-Khénifra à s’engager dans la dynamique régionale de développement du tourisme en offrant aux touristes internes et étrangers les conditions d’un accueil touristique digne des habitants de la région Béni Mellal-Khénifra.



Elle a rappelé les potentialités touristiques de la région, notamment, son emplacement aux carrefours des grands pôles touristiques, à savoir Fès-Meknès et Marrakech-Safi, relevant que les potentialités de la région et sa notoriété historique en sont ses principaux gages pour réussir sa percée touristique.



Au cours de cette rencontre, les cadres de l'Agence Maroc PME ont mis en avant les différents axes du programme "Go Siyaha", structuré autour de trois composantes d’accompagnement à savoir, le "soutien à l’investissement", l'"expertise technique pour l'appui à la compétitivité" et l'"appui à la croissance verte".



À travers la composante "Soutien à l'investissement", le programme propose des primes pour les projets d'animation touristique et d'hébergement associés, avec des taux de 30% à 35% du montant global de l’investissement.



Pour ce qui est de la composante "Expertise technique pour l’appui à la compétitivité", elle concerne la stratégie financière, l'excellence opérationnelle, le développement des marchés, la transformation digitale, pour lesquels le programme prend en charge jusqu'à 90% des coûts des prestations.



Quant à la composante "Appui à la croissance verte", elle vise les projets de développement durable dans le tourisme, avec une prime à l'investissement de 40% du montant global d’investissement et une prise en charge à hauteur de 90% du coût du conseil et d’expertise technique en matière de développement durable.



En marge de cet évènement, des séances individuelles ont été organisées pour accompagner les entreprises souhaitant adhérer au programme.



Cette rencontre a été marquée par la présence notamment des représentants de la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, du Conseil régional, du Conseil régional du tourisme et des délégations provinciales du tourisme à Béni Mellal et à Azilal ainsi que les représentants régionaux des fédérations et associations professionnelles du secteur du tourisme.



Lancé le 14 février 2024 à Rabat, le programme "Go Siyaha" qui s’inscrit dans le cadre du déploiement des programmes de la Feuille de route du ministère en charge du Tourisme 2023-2026, a pour objectif d’accompagner les entreprises touristiques afin de créer une offre d’animation innovante et diversifiée pour propulser la destination Maroc vers une nouvelle ère en matière d'expériences touristiques.