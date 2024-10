Victoire à l’arraché du Wydad face au Chabab

Le Raja coiffé au poteau par la Jeunesse de Soualem

21/10/2024

Le Wydad Casablanca (WAC) a battu le Chabab Mohammedia (SCCM) par 3 buts à 2, samedi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, en match comptant pour la 6ème journée de la Botola Pro D1 de football.



Les buts des Casablancais ont été marqués par le Sénégalais Mbaye Niang, auteur d'un doublé (22è s.p, 66è) et Jamal Harkas (69è). Les buts du SCCM ont été inscrits par Aymane Foutat (51è) et Aziz Ennakhli (82è, s.p).

Le Moghreb de Tétouan (MAT), quant à lui, s'est incliné à domicile face au Hassania Agadir (HUSA) sur le score de 2 buts à 0, samedi soir au stade Saniat R'mel de Tétouan.



Les visiteurs se sont imposés grâce à des buts de Mohamed Bakhach (45è+5) et Fahd Bendahmane (90è+2). Entre temps, le MAT a manqué l'occasion de recoller au score quand Zayd Karrouch a échoué à transformer un pénalty (86è).



Le troisième match disputé samedi, au stade 18 novembre à Khémisset, entre l’Union Touarga (UTS) et le COD Meknes (CODM) s’est soldé sur un nul blanc.

Vendredi, le Raja de Casablanca a été battu au stade municipal de Berrechid par la Jeunesse sportive Soualem par 2 but à 1.



Mohamed Zrida a ouvert le score pour les Verts à la 50è minute du jeu. Tawfiq Razko a égalisé pour les locaux, avant que Mohamed El Khaloui ne double la mise (90è+3).

Plus tôt dans la soirée, le Renaissance Berkane est allée chercher les trois points sur la pelouse de la Renaissance Zemamra (3-1).



Les réalisations des Oranges ont été inscrites par Yassine Lebhiri (45è+2), Paul Valere Bassene (45è+4) et Lamine Camara (54è). Les locaux ont réduit l'écart par Ayoub Tine (59è).

Pour sa part, l'AS FAR avait remporté le derby rbati face au FUS de Rabat (1-0). L'unique but des Militaires, lors de ce match disputé au stade municipal à Kénitra a été signé Amine Zahzouh (51è).



A noter que la page de cette 6ème journée de la Botola devait être tournée dimanche avec la tenue du match OCS-IRT.