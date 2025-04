39è Grand Prix Hassan II de tennis : "Kids Day" pour initier les enfants aux principes de ce sport

03/04/2025

Une journée dédiée aux enfants (Kids Day) a été organisée mercredi, sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), en marge de la 39è édition du Grand Prix Hassan II de tennis.



Des tennismen de renommée internationale, tels que le Français Manuel Guinard, l’Espagnol Pablo Carreño Busta et le Monégasque Romain Arneodo, ont échangé quelques balles avec des enfants passionnés de cette discipline sportive, occasion pour leur prodiguer des conseils techniques sur les frappes, le service et les déplacements sur les courts.



Les enfants, venus nombreux accompagnés de leurs parents, ont profité de cette opportunité pour immortaliser ces instants par des autographes et des photos, aux côtés de leurs stars préférées.

Cette journée, devenue une tradition de ce tournoi, vise à encourager les enfants à pratiquer le tennis, et d'initier les jeunes aux principes et règles de ce sport.



Dans une déclaration à la MAP, le tennisman français Manuel Guinard a salué cette initiative qui ouvre les portes du club aux jeunes et leur offre l’opportunité de côtoyer des joueurs professionnels, relevant que ce genre d’événement constitue un véritable levier pour encourager les jeunes à s’investir davantage dans cette discipline et rêver d’une carrière professionnelle.



Eliminé en simples dès le premier tour, le Français a indiqué qu'il mise désormais sur un bon parcours en double aux côtés de son partenaire Romain Arneodo.



De son côté, le responsable de la communication du RTCMA, Noureddine Baghdad, a indiqué que cette journée dédiée aux enfants, s’inscrit dans une volonté d’ouverture aux jeunes issus de divers clubs marocains, afin de leur offrir l’opportunité d’échanger avec des joueurs internationaux et de s’inspirer de leurs parcours.



Les enfants ayant pris part à cette initiative ont, pour leur part, exprimé leur enthousiasme à l’idée de jouer aux côtés de professionnels, dans une ambiance conviviale et motivante.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 39è édition du Grand Prix Hassan II de tennis connait la participation de tennismen de renom pour une compétition intense sur terre battue.



Seul tournoi ATP 250 en Afrique, le Grand Prix Hassan II réunit chaque année des joueurs de classe mondiale, qui s'affrontent pour décrocher ce titre prestigieux.

A rappeler que la 38è édition a été remportée par l'Italien Matteo Berrettini aux dépens de l'Espagnol Roberto Carballés Baena.