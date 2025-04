Double confrontation amicale contre le Kenya l’EN féminine U17

03/04/2025

L’équipe nationale féminine des moins de 17 ans affrontera son homologue kényane en amical les 4 et 7 avril courant au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora.



Cette double confrontation amicale s'inscrit dans le cadre d'un stage de préparation fermé qu'effectue, jusqu'au 8 avril, l'équipe nationale féminine U17 au même Complexe, indique la Fédération royale marocaine de football dans un communiqué publié, mercredi, sur son site internet.



A cet effet, l’entraîneur de l’équipe nationale, Ruben Cordero Ojeda, a convoqué 26 joueuses pour participer à ce rassemblement.



Ci-après la liste des joueuses convoquées : Dounia El Mesmoudi (Eintracht Frankfurt – Allemagne), Ahlam Boukharb (FUS Rabat), Mayssa Baha (Malaga – Espagne), Sara Dofry (Étoiles de l'avenir), Maryame Rahmoune (Montpellier – France), Nihad Lghachi (Union Yacoub El Mansour), Malak Mouman (FUS Rabat), Romaissa Issan (Montpellier – France), Ines Belkouche (Paris FC – France), Malak Maghout (Phoenix), Rania Oukriss (Totenham – Angleterre), Celia Bouzman (Toulouse – France), Maissane Ferkous (Sarcelles – France), Anissa Hamdani (Dijon – France), Inaya Kahlaoui (Montpellier – France), Jennah Chafni (Bordeaux – France), Nessma Mouradi (PSG - France), Meriem Zeqaqi (AS FAR), Fatima Ezzahrae Tahir (HST), Imene Diyen (PSG – France), Sara El Hajouti (Feyenoord Rotterdam – Pays-Bas), Isra Redouani (FC Skillz – Pays-Bas), Amana Lakradi (Ajax Amsterdam – Pays-Bas), Rajae Dahraoui (AS FAR), Salma Sahil (ACFS) et Rita El Miroun (Fiorentina – Italie).