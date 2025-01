Vers la présentation d'une version revisitée de la pièce "Al Harraz"

13/01/2025

L'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) a organisé vendredi une master class, sur "Les arts de la parole marocains : Le Melhoun comme modèle", dans le cadre d'un atelier qui sera sanctionné par la présentation d'une version revisitée de la pièce "Al Harraz".



Cette master class, encadrée par l'artiste Moulay Abdelaziz Tahiri, aspire à permettre aux étudiants de découvrir davantage l'art du Melhoun et son histoire et de les édifier sur le poème "Al Harraz", adapté dans le théâtre que l'Institut cherche à revisiter sous la direction du professeur et metteur en scène Amine Nassour.



S'exprimant à cette occasion, M. Tahiri a rappelé les origines et l'évolution de l'art du Melhoun au Maroc, des premiers essais jusqu'à ce qu’il devienne un art à part entière, revenant sur les circonstances de l'écriture du poème "Al Harraz", que les dramaturges marocains, sous la houlette de feu l'artiste Tayeb Saddiqi, ont adapté dans le théâtre.



Il a appelé, dans ce sens, les étudiants de l'Institut à faire de leur mieux pour revisiter cette pièce d'une manière digne et la faire connaître aux nouvelles générations afin de consacrer le rôle du théâtre dans la préservation du patrimoine authentique du pays.



Pour sa part, le metteur en scène Amine Nassour a souligné que cette rencontre est une occasion pour initier les étudiants de l'Institut à l'art du Melhoun à travers des approches multiples, lyrique et théâtrale, notant que cet art a été adapté dans le théâtre par de nombreux dramaturges marocains, à leur tête feu Tayeb Saddiqi dans son chef d'œuvre "Al Harraz ", qui a marqué la mémoire collective des Marocains depuis les années 70.



Dans une déclaration à la MAP, il a affirmé que l'Institut tend à travers cette rencontre, et à travers l'atelier dédié à la présentation renouvelée de la pièce "Al Harraz" par des étudiants de la quatrième année à préserver et promouvoir l'art authentique marocain et à le présenter à nouveau au public marocain, dans le sillage de l'inscription de cet art par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.



De son côté, Abdelmoula Moutarim, directeur adjoint chargé des affaires pédagogiques à l’Institut, a indiqué que le choix porté sur l'artiste Moulay Abdelaziz Tahiri, l'un des fondateurs du groupe Nass El Ghiwane et de Jil Jilala, afin d'animer cette master class s'explique par son riche parcours faisant de lui l’un des piliers de la chanson populaire au Maroc, rappelant que l'artiste a joué le rôle principal dans la pièce "Al Harraz" dans l'une de ses versions alors qu'il n'avait que 17 ans.



"Al Harraz" est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre du répertoire théâtral marocain et une manifestation de l'adaptation de l'art du Melhoun dans le théâtre.

Bouillon de culture

Vernissage



Le vernissage de l'exposition "A mille chants du naufrage & Alchimie" de l’artiste peintre et écrivain marocain, Mohamed Hmoudane, s’est tenu récemment, à la galerie d’art contemporain Mohamed Drissi de Tanger.

L’exposition, organisée en partenariat avec la délégation régionale de la culture, l’Institut Français de Tanger et l’ambassade de France au Maroc, se poursuit jusqu’au 2 février et présente deux séries de tableaux inspirées d’une matérialité oscillant entre l’organique et le minéral, traduisant un retour à la terre dans une alchimie visuelle singulière.

Reconnu pour sa plume incisive et ses œuvres marquées par l’exil, la révolte et l’amour, Mohamed Hmoudane, poète, peintre et traducteur, propose dans cette exposition une immersion où sa peinture et ses textes poétiques dialoguent et se mêlent en harmonie.

Dans une déclaration à la MAP, Mohamed Hmoudane a souligné avoir répondu à l’invitation de la délégation régionale de la culture pour présenter deux séries de tableaux, dont l’une avait été précédemment exposée à Rabat, ajoutant que les deux séries "A mille chants du naufrage" et "Alchimie", n’ont pas été exposées séparément, mais les tableaux ont été entremêlés pour mettre en lumière une certaine continuité entre les œuvres.

L’artiste a également expliqué que la série "A mille chants du naufrage" cherche à retracer l’histoire de l’humanité depuis ses origines, en associant une dimension scientifique à une approche mythologique, notamment en s’inspirant des grands mythes fondateurs, notant que cette série se veut "un dialogue entre l’immensité céleste et cosmique et les aspects quotidiens, voire triviaux de l’existence".

Quant à "Alchimie", Mohamed Hmoudane a indiqué qu’elle explore des thématiques similaires, mais avec une approche plus introspective, ajoutant que cette série interroge l’être humain dans son rapport à lui-même et au monde.