Célébration de la journée mondiale du théâtre : Un programme national couvrant les différentes régions du Royaume

13/03/2025

Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication - Département de la Culture, a annoncé un programme artistique et théâtral national à l’occasion de la Journée mondiale du théâtre, célébrée le 27 mars de chaque année.



Ce programme, élaboré en coordination avec les directions régionales et provinciales, couvre les centres culturels, les théâtres et les espaces d’exposition à travers les différentes régions du Royaume, indique un communiqué du ministère.



La célébration officielle de la journée mondiale du théâtre 2025 aura lieu le 28 mars au Théâtre Mohammed V à Rabat, avec un programme qui prévoit notamment une cérémonie de présentation et de signature du livre "Défis de la réalisation théâtrale au Maroc", la lecture de "l’appel de la journée mondiale du théâtre" ainsi qu'un hommage rendu aux artistes Abdelilah Ajil, Hassan Nafali et Jamila El Haouni, détaille la même source.



Cette célébration sera également marquée par la présentation de la pièce théâtrale "Fawda" de la troupe des "Humoristes unis pour la culture et les arts" de Fès, lauréate en 2024 du Grand prix de la 24e édition du Festival national du théâtre de Tétouan.



La célébration de la journée mondiale du théâtre constitue l'occasion de mettre en avant le rôle de l’art dans le renforcement du dialogue interculturel et inter-civilisationnel en tant que source d’inspiration et d’ouverture culturelle, mais aussi une partie intégrante du patrimoine culturel immatériel qui diffuse les valeurs d’appartenance et de coexistence pacifique, conclut le communiqué.

Bouillon de culture



Livre

La cérémonie de présentation du livre "Tánger, la vida soñada" (Tanger, la vie rêvée), de Tina Suau aura lieu, le 16 mai à l'Institut Cervantès de Tanger.

À Tanger en 1972, la jeune Tangéroise Sara Jiménez commence à travailler dans une petite entreprise locale d'exportation, en attendant de quitter définitivement la ville avec sa famille et de retourner en Espagne. Elle découvre bientôt que son patron américain, installé à Tanger depuis 1939, cache un passé mystérieux. Son mariage avec une torero espagnole de la Seconde République, Enriqueta Antares, et un passé criminel conduisent la protagoniste à s'impliquer dans des affaires douteuses.

Dans quelle mesure Sara sera-t-elle complice de sa quête de Tanger comme vie de rêve, des affaires d'un mafieux, qui, en même temps, lui ouvre les portes pour vivre des expériences uniques?.

L'Institut invite ainsi le public à découvrir le premier roman écrit par Tina Suau, native de Tanger.



Visite



Une visite guidée au quartier de Malaga à Tétouan aura lieu, le 26 avril, à l'initiative de l'institut Cervantès de Tétouan. Dans son livre "Paquita en tierra de moros" (Paquita au pays des Maures), Driss Bouissef Rekab nous emmène dans le quartier de Malaga à Tétouan, le quartier où il a passé son adolescence, indique l'Institut, soulignant que les participants de son club de lecture se sont lancés dans un voyage dans le passé de l'écrivain pour découvrir les lieux évoqués dans le roman, ainsi que ceux de sa famille, Paquita, sa mère espagnole, et Mohamed, son père marocain.

La visite inclura le quartier de Malaga, les cafés de Feddán, l'ancienne école de l'écrivain et son ancienne maison, en face du cinéma Victoria.