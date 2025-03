La pièce théâtrale "Jaw Jab" ouvre le bal de la 8ème édition du Festival d'humour de Rabat

14/03/2025

Le public rbati a été enchanté, mercredi soir au Théâtre national Mohammed V, par la représentation théâtrale "Jaw Jab", ayant inauguré la 8ème édition du Festival d'humour de Rabat "Aji Thdm", initiée par le duo d’humoristes "Les inqualifiables", composé de Amine Belghazi et Oubeid Allah Hlal.



L’œuvre théâtrale comique "Jaw Jab", dont la première représentation date de plus de deux décennies, ne cesse de séduire un public nostalgique qui a été de nouveau charmé par la présence des artistes marocains Mohamed El Jem et Nezha Regragui en compagnie d’autres membres de la troupe.



Dans une déclaration à la presse, Oubeid Allah Hlal a affirmé que le choix s’est porté sur la pièce théâtrale "Jaw Jab" pour ouvrir cette édition, étant donné que ce travail artistique est profondément ancré dans les mémoires du public, précisant que celle-ci a fait rire toute une génération de Marocains depuis plus de 25 ans.



Et d’ajouter que la notoriété et la réussite de cette pièce théâtrale sont dues également à la capacité des comédiens à donner des dimensions symboliques aux personnages, en proposant une performance unique, reflétant l’aspect jovial et la pleine conscience qui distinguent la personnalité marocaine.



Pour sa part, Amine Belghazi a noté que cette édition du festival célèbre un bon nombre de jeunes stars du stand-up ayant réussi à se faire une place dans ce domaine artistique.



Lors des prochaines soirées du mois de Ramadan, le public aura également rendez-vous avec les humoristes Bassou avec son spectacle “MANZAKIN”, Oussama Ramzi avec son spectacle “It’s RAMZI”, outre le spectacle de clôture "Entre amis" du duo "Les Inqualifiables" en compagnie des artistes Simo Sedrati, Haytam Miftah, Oussama Ramzi, Rachid Rafik, Ayoub ainsi que le duo Idriss et Mehdi.