Vernissage de l’exposition “La magie de la géométrie ” de Mohamed Amine Melehi

19/02/2023

Le vernissage de l'exposition "La magie de la géométrie" de l’artiste, céramiste et écrivain Mohamed Amine Melehi a eu lieu, vendredi soir, à la fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation, à Rabat.



Au fil de cette exposition, le visiteur de la galerie aura l’occasion de découvrir un véritable virtuose qui a su concilier avec harmonie dans ses tableaux entre formes, couleurs et dimensions, tout en gardant une subtilité caractéristique.

Avec M. Melehi, la géométrie est explorée de manière artistique et philosophique, en laissant au visiteur le droit de l’interpréter comme il lui plaît.



“Ces tableaux sont inspirés du milieu dans lequel on vit, du patrimoine ainsi que de la culture populaire et islamique”, a expliqué l’artiste dans une déclaration à M24, chaîne d’information en continu de la MAP, relevant le fait que le nom de l’exposition découle de l’importance accordée à la géométrie, pièce maîtresse commune entre tous ses tableaux.



Selon le critique d’art Ahmed Fassi, la peinture de M. Melehi est une invitation au voyage dans les charmes de la couleur et du legs patrimonial dont le plasticien explore les motifs et les formes de manière ingénieuse.



S’inspirant de formes et de sujets empruntés au quotidien, ou à l’architecture locale, l’artiste présente des œuvres où l’on retrouve un “caractère patrimonial” avec le zellige, les arcades et même quelques fontaines comme centre de gravité de la toile, un minaret, un dôme, ou encore une théière marocaine, relève le critique d’art dans sa présentation de l’exposition.



La nature est aussi très présente dans les tableaux de M. Melehi, avec “une insinuation marine mi-corail mi-algue, un palmier du désert et des étoiles, sans pour autant oublier des motifs géométriques plutôt abstraits, que le peintre intègre dans ses tableaux en toute finesse”, souligne M. Fassi.



“Les œuvres de M. Melehi font penser à un plan d’architecture ou à un jeu de puzzle ingénieux”, indique M. Fassi, expliquant que les formes simples qui tantôt se superposent et s’entrecroisent ou s’interpénètrent lui permettent de s’exprimer librement sans déborder dans l’abstraction lyrique.



Né à Assilah, Mohamed Amine Melehi a participé à une multitude d’expositions individuelles et collectives dans différentes galeries et institutions au Maroc et à l’étranger.



Diplômé de l’école d’arts et d’architecture de Marseille, M. Melehi a d’abord été professeur d’éducation plastique à Assilah, puis responsable de l’atelier de céramique et de sculpture dans le cadre des Moussems culturels d’Assilah et professeur d’arts appliquées au lycée Ibn Al Haitam.