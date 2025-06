L’intelligence artificielle et la démocratie participative au cœur du nouveau numéro de la REIEJP

24/06/2025

La Revue internationale des études juridiques et politiques (REIEJP) consacre son deuxième numéro de juin 2025 à des problématiques brûlantes mêlant droit, technologie et gouvernance démocratique.



Publié sous la direction de Hicham Chaouqi, ce numéro réunit une série d’articles scientifiques explorant des enjeux contemporains avec rigueur académique, en croisant réflexions juridiques, analyses politiques et comparaisons internationales.

Le dossier d’ouverture, signé par Saadani El Mossadef, s’attaque à une question d’actualité cruciale : la responsabilité juridique de l’intelligence artificielle dans le droit marocain.



L’auteur expose les lacunes du cadre légal actuel face aux dommages causés par les systèmes intelligents, tout en appelant à une réforme profonde du droit civil et pénal.



L’article met en lumière la nécessité d’un équilibre entre innovation technologique et responsabilité juridique, en analysant les défis posés par l’absence de conscience ou de volonté chez les systèmes d’IA.



Dans un deuxième article, Noura Essalhi s’intéresse à la démocratie participative territoriale au Maroc, questionnant l’écart entre les intentions constitutionnelles de 2011 et leur mise en œuvre concrète. En s’appuyant sur des études de cas étrangers (Allemagne, Brésil, France, Tunisie, Algérie), l’auteure met en relief les retards, les blocages et les espoirs liés à l’implication citoyenne dans les politiques publiques locales.



Le reste du numéro propose un riche éventail de sujets. En effet, Najlaa Bini examine les alternatives aux peines privatives de liberté, en insistant sur leur potentiel réhabilitatif ; Sakina Ghazaoui explore le rôle des incitations fiscales dans le cadre du nouveau Pacte d’investissement marocain ; El Hassani El Mossadef analyse l’impact des idéologies numériques sur les réseaux sociaux et leurs répercussions sur l’opinion publique ; et Ahmed El Ghani Ettaghi aborde les questions de déclaration de patrimoine et de dédommagement administratif, soulignant la nécessité de transparence dans la fonction publique.



Le numéro comprend également deux articles en français. L’article de Kaoutar Alaamri s’intéresse au renforcement des compétences numériques, un levier crucial pour une administration moderne.



Alors que l’article de Hicham Chaouqi explore le rôle du sport dans la construction de l’identité nationale, insistant sur ses vertus civiques, sociales et éducatives.



Selon ce chercheur en sciences politiques, « le sport occupe une place centrale dans la formation et l'expression de l'identité nationale. Il agit comme un agent de cohésion sociale, renforçant le sentiment d'appartenance à une nation, surtout pendant les compétitions internationales telles que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde ».



