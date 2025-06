Pr Mohamed Knidiri : Le FNAP est l’affirmation de notre identité, de notre culture et de la force de leur profondeur historique

17/06/2025

La programmation du FNAP a lieu évidemment en juillet pour fêter ce demi-siècle de vie du festival, le plus ancien et le plus important du Royaume, qui fait partie des plus grands festivals du monde.



«Patrimoines immatériels en mouvement», le FNAP 2025 célèbre l’héritage vivant des traditions, leur capacité à se transmettre, à s’adapter, à se métamorphoser au fil des générations. Le Palais El Badiî sera l’écrin et l’âme vivante de cette 54ème édition et abritera chaque soir le spectacle principal.



Création de trois scènes publiques : l’Esplanade Moulay El Hassan, en plein centre historique, la Place El Guerguerate à Hay Massira et la Place du 7e Art dans le quartier de l’Agdal. Ces lieux symboliques, accessibles à tous, traduisent une volonté claire : rapprocher les arts populaires du quotidien des autochtones.



Grand rendez-vous de la culture traditionnelle et ancestrale du Maroc pendant 5 jours, le festival accueille chaque année des centaines voire des milliers de visiteurs du Maroc et de l’étranger.



Implanté au cœur de l’impériale ville ocre, Marrakech, cet évènement est une occasion unique de découvrir une culture plurielle exprimée par des musiciens, danseurs, chanteurs et artistes venus de toutes les régions du Royaume, ainsi que de participer à la Rencontre de l'identité marocaine avec d'autres cultures et courants musicaux venus de tous les coins de la planète.



La ville se transforme à cette occasion pour accueillir un grandiose programme de musiques métissées traditionnelles et contemporaines.

Durant cinq jours, des expositions, des spectacles, des défilés en costume, mais aussi des concerts et des initiations aux danses des traditions marocaines et celles du monde sont organisés pour le plaisir de tous.



Pour le professeur Mohamed Knidiri, président de l’Association Le Grand Atlas organisatrice du FNAP et directeur du festival : « Ces 54 années ont été très fortes pour promouvoir l'identité culturelle et artistique du FNAP et surtout la richesse de la diversité des expressions de tous les artistes nationaux et étrangers. Ce festival est né grâce à la conviction de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V, pour qui le langage musical de toutes les régions du Maroc est non seulement universel mais sera aussi capable de transcender les frontières en imposant notre histoire, nos traditions et notre culture ancestrales et séculaires, qui voyageront à travers le temps par le biais de ce festival qui est une invitation à l’ouverture et au partage pour renforcer le lien qui unit les peuples de la planète.



Le FNAP est l’affirmation de notre identité, de notre culture et de la force de leur profondeur historique. Aujourd’hui, un pont musical est établi grâce au Comité d’organisation de l’AGA, à ses nombreux et différents membres et Pprtenaires à travers le monde dans l’accompagnement des artistes et des professionnels, en garantissant l’accès de ce merveilleux art à tous les publics, et en particulier à la jeunesse et en soutenant la continuité de l’art traditionnel ainsi que la création contemporaine et en permettant la diffusion de ces œuvres artistiques, sur tous les territoires.



Aujourd’hui, les musiques du FNAP prennent naissance dans l’instinct et les pulsions de l’être humain, c’est un peu le symbole du ralliement qui permet aux peuples de contrées différentes de s’unir aux civilisations et cultures d’autrui pour la création de la paix.



Le temps de quelques jours de fête et d’évasion où les cultures des danses et musiques traditionnelles du monde se côtoient, et où les festivaliers s’enrichissent de la diversité et de la beauté des différentes scènes où les artistes mêlant grâce et harmonie nous transportent dans un univers peuplé de fragments de vie et de partage et où le ‘’vivre-ensemble‘’ est évoqué à travers ses danses et chants fusionnelles du monde, dans la tolérance et la convivialité, véritable structure et support de toutes les métamorphoses des expériences humaines, à travers l’univers qui œuvrent pour la paix ».



Du 3 au 7 juillet 2025, des spectacles auront lieu chaque soir, chaque représentation invite à la découverte de plusieurs pays à travers leurs coutumes et leurs traditions.



Les différents groupes venus des quatre coins du monde, en plus des nationaux, se produiront en spectacle sur les meilleures scènes historiques et contemporaines de la Perle du Sud.