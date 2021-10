Vahid Halilhodzic: Jouer à domicile nous oblige à remporter les trois matches afin de satisfaire les supporters marocains

01/10/2021

Le sélectionneur national,VahidHalilhodzic, a indiqué jeudi que les Lions de l'Atlas seront confrontés à une semaine cruciale au titre des qualifications africaines au Mondial-2022 au Qatar, avec trois matches à disputer consécutivement les 6, 9 et 12 octobre. Enmarge d'une conférence de presse tenue au centre Mohammed VI de football de Maâmoura pour dévoiler la liste définitive qui disputera les trois rencontres, Halilhodzic a expliqué qu’il a été contraint porter le nombre de joueurs à 27 pour pallier toute urgence telle que les blessures ou encore d'éventuellesinfections par la covid-19 au sein du groupe. "Jouer à domicile nous oblige à remporter lestroismatches afin de satisfaire lessupporters marocains. Pour cela, nous devons nous préparer physiquement, tactiquement mais aussi mentalement afin de surmonter ces contraintes", a-t-il ajouté. Le sélectionneur national a émis le souhait de voir les supporters marocains assister aux matchs des Lions de l'Atlas, car "bien conscient" du rôle que peut apporter le public, mais la décision ne dépend pas de lui. Concernant l'absence de certains joueurs, notamment Hakim Ziyech (FC Chelsea), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) et Amine Harit (Olympique de Marseille), Halilhodzic a souligné que pour les cas Mazraoui et Ziyech, ils'agit d'une "décision disciplinaire". Le sélectionneur national a confié "regretter de ne pas avoir pris cette décision auparavant car il existe des limites à ne pas franchir entre le joueur et l'entraîneur".



"Noussair Mazraoui est un bon joueur sauf qu'il a refusé de jouer un match lors d'une compétition pour cause de blessure, alors qu’il a passé un examen au cours duquel le staff médical de l'équipe nationale a confirmé le contraire", a-t-il précisé. Vahid a, par ailleurs, évoqué la convocation pour la première fois du joueur du club italien de Sassuolo, Abderrahman (Abdou) Harroui, indiquant qu'il le suivait depuis environ sept mois, même s’il n’était pas titulaire avec son équipe. Il est question de pouvoir jauger sa capacité à apporter une valeur ajoutée à l'équipe nationale dans l'avenir, d'autant plus qu'on "recherche un joueur capable de livrerrapidement le ballon dans la surface de l’adversaire". La liste de la sélection nationale, qui a vu le retour de Faiçal Fajr, sociétaire du club turc de Sivassporen, ne compte que deux joueurs évoluant dansla Botola Pro "Inwi", à savoir le gardien de but duRaja deCasablanca,AnassZniti, et le latéral du Wydad de Casablanca,AyoubEl Amloud. L'équipe nationale jouera ses trois prochainsmatches de qualifications de laCoupe du monde (Qatar 2022) respectivement contre la Guinée Bissau, le 06 octobre à Rabat et le 09 octobre àCasablanca, etface à laGuinéeConakry, le 12 octobre à Rabat.