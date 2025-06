Le Championnat du Maroc de cyclisme sur route à Ifrane

15/06/2025

Le Championnat du Maroc de cyclisme sur route sera organisé du 27 au 29 juin à Ifrane à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de cyclisme.



Initiée pour la troisième année consécutive à Ifrane sous l’égide de l’Union Cycliste Internationale, cette édition verra la participation des meilleurs cyclistes représentant les clubs nationaux de toutes les régions du Maroc, indique un communiqué des organisateurs.



Inscrit dans le calendrier sportif annuel, cet événement s’inscrit dans la stratégie de la Fédération Royale marocaine de cyclisme visant à promouvoir la pratique du cyclisme et à renforcer les performances nationales à tous les niveaux, des jeunes catégories à l’élite.

Le programme s’ouvrira le vendredi 27 juin par les épreuves du contre-la-montre individuel.



Les cyclistes des catégories Elites, Espoirs et Juniors - Hommes et Femmes- s’affronteront sur des distances adaptées : 34 km pour les Hommes Elites et U23, 29,2 km pour les Femmes Elites et U23 et les Juniors Hommes, et 20 km pour les Juniors Femmes, précise-t-on de même source.



La matinée du samedi 28 juin sera réservée à la course en ligne pour les catégories Femmes Elites, U23 et Femmes Juniors et Garçons Cadets. Un grand circuit de 57 km reliera Ifrane à Dayet Aoua et Dayet Hachlaf. L’après-midi sera consacré aux Cadettes, Minimes Garçons et Minimes Filles sur un circuit fermé autour de Dayet Aoua, dans un décor naturel aussi spectaculaire que motivant.

Le clou du spectacle aura lieu le dimanche 29 juin avec les courses sur route des catégories majeures masculines.



Sur le même circuit de 57 km entre Ifrane, Dayet Aoua et Dayet Hachlaf, les Hommes Juniors effectueront deux boucles (soit 114 km), tandis que les Hommes Elites et U23 devront parcourir une distance de 171 km dans une ultime bataille pour le maillot de champion.



Au-delà de la dimension purement sportive, ce championnat constitue également une opportunité de mettre en valeur le rôle croissant du sport dans le développement local et touristique.



Cette édition 2025 s’inscrit aussi dans le cadre de la "Vision 2030" de la Fédération Royale marocaine de cyclisme, une stratégie ambitieuse pour former une nouvelle génération de champions capables de hisser haut les couleurs du Maroc à l’échelle continentale et mondiale.



Pour les organisateurs, la compétition promet une forte participation et un niveau technique relevé, porté par la présence attendue de figures majeures du cyclisme national et de jeunes talents désireux de se faire un nom.