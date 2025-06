Lahoucine Bahi : Le sport, un puissant vecteur d'unité et de développement qui transcende les frontières

15/06/2025

Le directeur de l’Institut Royal de Formation des Cadres (IRFC), Lahoucine Bahi a assuré, samedi à Salé, que le sport constitue un puissant vecteur d’unité et de développement qui transcende les frontières.



Le Royaume du Maroc, avec sa riche histoire sportive, ses exploits et son engagement envers le développent du sport à tous les niveaux, s’est engagé dans une coopération Sud-Sud envers les pays africains dans tous les domaines, notamment sportifs, a-t-il affirmé lors d’une rencontre organisée sur le thème «Le Sport, un levier stratégique de développement de la coopération intra-africaine».



Depuis le début des années 2000, a souligné M. Bahi, plus de 1000 accords de coopération ont été conclus par le Maroc avec plus de 40 pays africains, relevant que le Royaume accueille plus de 25.000 étudiants de 47 pays africains dont une large majorité a bénéficié de bourses marocaines.



Le Maroc assure, en outre, la formation de plus de 5000 cadres du secteur public, originaires de 30 pays africains, a-t-il précisé. Donnant corps aux Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a poursuivi M. Bahi, l’Institut Royal de formation des Cadres s’est inscrit pleinement dans cette dynamique intra-africaine dans le domaine de la formation académique et de la recherche scientifique en sport.



Il a rappelé, dans ce sens, la signature de conventions de partenariat entre l'IRFC et les Républiques du Gabon et de Sao Tomé-et-Principe, ajoutant que depuis 2024, des étudiants africains ont été inscrits à l’institut pour poursuivre leurs études en licence en entrainement sportif.



Intervenant à cette occasion, Abdelmalek El Hebil, directeur de développement de world Athletics, a assuré que le sport africain constitue un vivier de talents sous exploité, notant que la formation est la clé de la performance durable.



Selon l’expert international marocain, l’Afrique doit faire face à un problème de structuration et d’accompagnement du sport, relevant que les leviers de développement du sport s'articulent autour de plusieurs piliers, en particulier la culture du sport, la compétition, le management, les entraineurs, les équipements et installations, les services aux sportifs et le support médical et scientifique.



Il a insisté, également, sur l’importance du sport scolaire qui constitue la clé de développement du sport et qui se veut une première étape vers une pratique structurée en club.



Ce colloque a été marqué par la participation également de l’alpiniste marocaine Bouchra Baibanou et du champion olympique et du monde Hicham El Guerrouj, qui ont partagé avec l'audience leurs expériences sportives vers les sommités et les gloires.



Ce conclave a traité de plusieurs thématiques à l’image de "L’intelligence artificielle au service du sport en Afrique : innovation et performance" et "la formation comme vecteur de performance : enjeux et stratégies pour le développement des talents africains".