Une quarantaine de lauréats de la Faculté Hassan II à Gaza obtiennent leur diplôme

Grâce à un don marocain

11/10/2024

L’administration de l’Université Al-Azhar de Gaza a annoncé, mercredi, avoir délivré des diplômes au profit de 40 lauréats des promotions précédentes de la Faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales qui en relève, grâce à un don du Royaume du Maroc.



Ce don s’ajoute à une aide précédemment octroyée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à l’Université en vue de couvrir les frais d'étude au profit de 300 étudiants de la Faculté Hassan II, inscrits sur la plateforme d'enseignement en ligne depuis juin dernier.



A cette occasion, Hassib Abdullah Al-Yazouri, lauréat de la spécialité "Production animale et avicole" à la Faculté Hassan II, a exprimé sa profonde gratitude au Royaume du Maroc pour les facilités d'étude offertes aux étudiants palestiniens dans divers domaines de la science et de l’éducation, à un moment où la bande de Gaza traverse une situation difficile.



De son côté, Nour Faïz Soulaimane, également diplômée de la Faculté Hassan II, a noté qu’elle a pu obtenir son diplôme, grâce à ce soutien marocain, lui permettant ainsi de rechercher un emploi dans son domaine de spécialité.



Le président du conseil d'administration de l'Université Al-Azhar, Khalil Abou Foul, a fait part, au nom des étudiants de la Faculté Hassan II et de l’ensemble des membres de l'Université Al-Azhar à Gaza, de sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, ainsi qu'au peuple marocain pour ce noble appui aux Palestiniens, dans le droit fil des relations historiques privilégiées entre le Royaume et la Palestine.



Le président du conseil d'administration de cette institution d'enseignement supérieur, fondée en 1991 et regroupant 12 facultés, a indiqué que la bourse marocaine "a apporté du baume au cœur des étudiants bénéficiaires, en leur offrant un brin d'espoir face aux tragédies qui les entourent".



Dans le cadre du soutien apporté par le Royaume du Maroc aux Palestiniens, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, l’Agence Bayt Mal Al-Qods a remis en août dernier des Cloud Infrastructures et une plateforme intégrée d’enseignement à distance "Learning Management System" à l’administration de l’Université Al-Azhar.