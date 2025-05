Moussem de Tan-Tan : La richesse de la culture nomade célébrée lors d’un carnaval haut en couleur

18/05/2025

La richesse de la culture nomade a été célébrée, jeudi soir, lors d'un carnaval convivial et festif, organisé dans le cadre de la 18e édition du Moussem de Tan-Tan qui se tient jusqu’au 18 mai.



Ce carnaval, auquel ont assisté notamment le gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdallah Chater, et le président de la Fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benyaich, a permis au public d’admirer de belles prestations de folklore et de traditions populaires, illustrant la vie des nomades et la diversité de leur patrimoine culturel ainsi que les potentialités de la région.



Partant du siège de la commune de Tan-Tan, en passant par l’avenue Hassan II jusqu’à la place Bir Anzrane, le défilé a été aussi l’occasion pour des troupes de musique patrimoniale venues de différentes régions du Maroc, d'enchanter le public par des prestations artistiques célébrant la richesse et l’authenticité de la culture séculaire du Royaume.



Un cortège de dromadaires incarnant la culture nomade a marqué le coup d’envoi de ce défilé haut en couleur au cours duquel des tableaux artistiques ont été proposés par des troupes populaires, tant au niveau local que national. Ces représentations ont abordé différents aspects de la vie quotidienne, tels que les tenues traditionnelles, le folklore, la musique, les jeux, les sports et les rituels de mariage.



Le carnaval comportait également des démonstrations de fantasia, des jeux et sports traditionnels, ainsi que des danses folkloriques, avec la participation de troupes d’Ahidous et d’Abidat Rma.



Une troupe émiratie, invitée à cette édition du Moussem, a aussi présenté une remarquable performance de danses traditionnelles, mettant en lumière la richesse du patrimoine artistique et populaire des Emirats Arabes Unis.



Au programme de ce carnaval figuraient également des défilés représentant plusieurs secteurs comme l’éducation, l'entraide nationale, la jeunesse et les sports, ainsi que la formation professionnelle.



A cette occasion, Yousra Badoui, coordinatrice du carnaval, a déclaré à la presse que le défilé de cette année met particulièrement en avant la culture nomade, à travers des tableaux illustrant tous les aspects de la vie dans le désert, avec la participation de différents secteurs afin de permettre une large implication des habitants de Tan-Tan.



Le carnaval était réparti en deux parties. La première rend hommage aux anciens modes de vie nomades, intégrant contes, poésie, musique et cérémonie du thé, tandis que la seconde propose des scènes festives destinées à renforcer le lien avec la population locale, a-t-elle précisé.



En marge du Moussem, organisé par la Fondation Almouggar sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une délégation de la Fondation a visité le Complexe socio-éducatif Lalla Amina, relevant de la Ligue marocaine pour la protection de l'enfance (LMPE) – section de Tan-Tan.



A cette occasion, le président de la section locale de la LMPE, Mohamed Adnahour, a déclaré à la MAP que cette visite a permis à la délégation de s’informer des différents projets pris en charge par la Fondation, soulignant l’impact positif de ces initiatives sur l’intégration sociale des enfants en situation difficile.



Le secrétaire général de la Ligue à Tan-Tan, Zakaria Laili, a quant à lui précisé que les équipements fournis annuellement par la Fondation Almouggar contribuent à améliorer la qualité des services offerts aux enfants, outre leur impact positif sur le fonctionnement du complexe.



Les activités de la 18e édition du Moussem de Tan-Tan, organisé sous le thème "Le Moussem de Tan-Tan : témoignage vivant de la culture nomade universelle", ont débuté mercredi sur la Place de la paix et de la Tolérance, avec une exposition de tentes thématiques mettant en valeur les potentialités culturelles et artisanales de la région. S'y ajoute l’ouverture du pavillon des Émirats Arabes Unis exposant diverses facettes de la culture de ce pays, tels que la fabrication artisanale des filets de pêche, les costumes, les bijoux et la gastronomie.



Le public a également eu l’occasion de visiter les pavillons de la Maison de l’artisan et de découvrir les "jeux populaires", outre des espaces dédiés aux enfants et aux chameaux.

Le programme de cette édition comprend aussi une compétition de traite de chamelles et des jeux populaires traditionnels ainsi que des soirées musicales animées par des artistes locaux de renom.



Deux conférences sont également prévues : la première est consacrée à l’investissement vert, baptisée “Green Investment Conference”, tandis que la seconde, portant sur la “Poésie féminine hassanie”, met en lumière la créativité littéraire des femmes sahraouies ainsi que leur rôle dans la conservation et la transmission du patrimoine oral.