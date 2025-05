Industrie céramique : Omar Chaabi prend la tête de l’APIC

14/05/2025

L’Association des Professionnels de l’Industrie de la Céramique (APIC) a annoncé, lundi, l'élection de Omar Chaabi à sa présidence.



"L’APIC inaugure une nouvelle étape de son développement avec l’élection de Omar Chaabi à sa présidence", indique l'Association dans un communiqué, ajoutant que ce choix unanime des industriels du secteur traduit une volonté commune d'insuffler un nouveau souffle à une industrie stratégique, à fort potentiel de croissance.



Vice-président du groupe YNNA depuis 2009, Omar Chaabi est une figure reconnue du paysage industriel national, fait savoir la même source. Il siège également dans les conseils d’administration de plusieurs entreprises de premier plan, dont SNEP et GPC Papier et carton Carton. En outre, il représente au sein de l’APIC l’entreprise SUPERCERAME, l’un des leaders nationaux dans le domaine de la céramique, rapporte la MAP.



Sa nomination marque un tournant pour l’association, à un moment où l’industrie de la céramique est appelée à se transformer face aux enjeux de compétitivité, de durabilité et de souveraineté industrielle.



A cette occasion, M. Chaabi cité par le communiqué, a déclaré : "Notre ambition est claire : bâtir une filière marocaine de la céramique forte, résiliente et tournée vers l’avenir. Nous mettrons en place, avec les industriels, un plan d’action pragmatique, capable d’accompagner le secteur vers plus d’innovation, d’intégration locale et de rayonnement international".



L’APIC annonce ainsi la préparation d’un plan de relance sectoriel ambitieux, fondé sur des consultations avec les opérateurs et adapté aux besoins concrets du marché.



Dans le détail, les priorités portent sur la modernisation des outils de production, la promotion du Made in Morocco, la défense commerciale et la montée en compétences des ressources humaines du secteur.



La présidence d’Omar Chaabi s’inscrit dans la continuité du travail amorcé par Mohammed Lacham, qui a su poser les bases d’une gouvernance renouvelée, avant de passer le flambeau à l’issue de son départ à la retraite.