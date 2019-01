Une mise à jour à l’avantage du Raja

La RSB et le HUSA accrochés dans leurs bases

25/01/2019

Le Raja de Casablanca (RCA) a arraché une victoire précieuse face à l'AS FAR (2-1), mercredi à Marrakech, en match de mise à jour de la 4e journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

Hamza Khaba a ouvert le score pour l'AS FAR à la 38e minute de jeu, avant que Mohcine Iajour n'égalise pour les Verts deux minutes plus tard. Ayoub Nenah a marqué le but de la victoire du Raja à la 70e.

Cette victoire permet au RCA (21 points) de grimper à la 4è place du classement, tandis que l'AS FAR (14 points), qui vient de subir sa 6ème défaite de la saison, pour 3 victoires et 5 nuls, stagne à l'avant-dernière position aux côtés de l'Olympique de Khouribga et l'Ittihad de Tanger.

Par ailleurs, le Hassania d'Agadir et le Difaâ Hassani d'El Jadida n'ont pu faire mieux qu'un match nul (0-0) lors de la rencontre qui les a opposés au Grand stade d'Agadir et comptant pour la 14ème journée du championnat.

Après ce nul, le Hassania d'Agadir, avec 25 points, occupe la 2ème place, tandis que le Difaâ Hassani d'El Jadida est 5ème avec 20 unités.

Dans le cadre de la même journée, le match entre la Renaissance de Berkane et le FUS de Rabat s'est soldé également par un nul blanc.

Il y a lieu de signaler que le championnat D1 se poursuivra pour le compte de la 15ème journée à partir de ce week-end. Ainsi, samedi, deux rencontres sont programmées, à savoir MCO-OCK (15h00) et OCS-CAYB (17h00). Quant au programme dominical, il se décline comme suit : MAT-AS FAR (15h00), WAC-KACM (15h00), RCOZ-RSB (17h00) et FUS-IRT (19h00). Lundi prochain à 15 heures, le CRA jouera le HUSA alors que mercredi 30 janvier à 18 heures, le DHJ affrontera le Raja.

Match test des U20 à Niamey

La sélection nationale U20 affrontera en amical, ce samedi à Niamey, son homologue du Niger. En prévision de cette rencontre préparatoire, l’entraîneur de l’équipe nationale, Zakaria Aboub, a convoqué 23 joueurs, à savoir :

Ahmed Jemal (RAC), Youssef Laghzal, Adil Tahif, Aymane Ouhatti, Hamza Bousqal, El Haytam Manouat, Hamza Ait Alla, Acharf Gharib, Mouad Ajendouz et Abdallah Haimoud (Académie Mohammed VI), Abdallah Amghar et Mourad Hmamou (IRT), Zakaria Drioeuch, Mohamed Soboul, Taha Al Achbili (RCA), M’hamed Rabii (WAC), El Mehdi El Moubaril et Mountassir Lahtimi (FUS), Yassine Tamoudi et Ibrahim Chahir (OCK), Jad Thalal et Hamza Zagmouzi (KACM) et Kamal El Ouassif (OD).