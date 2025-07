La nouvelle liste de Tarik Sektioui

01/07/2025

La sélection marocaine de football des natifs de 2000 et plus effectue actuellement un stage de préparation qui se poursuit jusqu'au 4 juillet au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé).



L'entraineur national, Tarik Sektioui, a convoqué 29 joueurs pour prendre part à ce stage qui a débuté dimanche, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Voici la liste des joueurs convoqués:



El Mehdi El Harrar (Raja de Casablanca), Abdelhakim Mesbahi (AS FAR), Rachid Ghanimi (FUS Rabat), Ilyas Motik (Hassania Agadir), El Mehdi Mchakhchekh (Raja Casablanca), Zakaria Labib (Raja Casablanca), Akram Nakach (AS FAR), Hatim Essaouabi (AS FAR), Yassine Amhih (Moghreb Tétouan), Marouane Ouhrou (JS Soualem), Khalid Aït Ouarkhane (AS FAR), Amine Zehzouh (AS FAR), Amine Souane (FUS Rabat), El Habib Brija (Maghreb Fès), Mohamed Amine Katiba (Hassania Agadir), Soulaimane El Bouchqali (Renaissance Zemamra), Abdelhamid Maali (Ittihad Tanger), Anas El Makkaoui (FUS Rabat), Ayoub Maamouri (Raja Casablanca), Ayoub Mouloua (FUS Rabat), Anas El Mahraoui (COD Meknès), Saif Eddine Bouhra (Wydad Casablanca), Hamza Darai (Moghreb Tétouan), Youness El Kaabi (Racing Casablanca), Khalid Baba (Difaa El Jadida), Nadir Lougmani (Mouloudia Oujda), Salah Soufi (KAC Kénitra), Nasreddine Moustaghfir (Jeunesse Ben Guerir) et Jamal Ech Chamakh (Hassania Agadir).