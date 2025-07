Championnats du Maroc sur route de cyclisme : Victoire d’Adel El Arbaoui et de Malika Ben Allal

01/07/2025

Le cycliste Adel El Arbaoui (Association Vélo club de Khouribga) a remporté dimanche le championnat du Maroc sur route en individuel, tandis que la coureuse cycliste Malika Ben Allal (Union Sportive Ouazzanie de cyclisme) s'est adjugée le titre chez les dames, au titre du championnat du Maroc de cyclisme sur route (Ifrane-2025).



La dernière journée du championnat du Maroc de cyclisme sur route, initié sous l’égide de l’Union cycliste internationale, a été marquée par la tenue du concours individuel messieurs, où plus de 200 coureurs ont concouru côté seniors et espoirs (171 km) outre les juniors (57 km), entre Ifrane, Dayat Aoua et Dayat Hachlaf.



El Arbaoui a devancé ses coéquipiers en sélection nationale, Anas Aït El Abdia (Association des Champions cyclistes de Marrakech), Idriss Alouani (club Agadir de Vélo VTT).

El Arbaoui s’était classé deuxième de l’épreuve du contre-la-montre (34 km), disputée vendredi dernier, derrière Mouhssine El Kourji (Green Bike Casablanca), alors que la troisième place est revenue à Achraf Ed-doghmi.



Chez les moins de 23 ans, le titre a été glané par Idriss Alouani, qui a devancé Farid Youssef (Association Beau Séjour Casablanca) et Zaid Tourki Harouch (club du Détroit de Tanger).

Côté masters, le titre a été remporté par Omar Cabo (catégorie 1) du Moghreb Tétouan, Mounir Zidouh (catégorie 2) du club Beau Séjour et Allal Benazzouz (catégorie 3) du club Alismailia de Meknès.



De son côté, l’athlète Malika Ben Allal a conservé son titre dans l’épreuve du contre-la-montre (25 km) et dans le concours individuel (57 km), suivie de Salma El Hariri (Majd Sarghini) et Fatima Zahra El Hayyane (Association Chabab Inzegane).



Chez les espoirs, Salma El Hariri est montée sur la plus haute marche du podium, devant Fatima Zahra El Hayyane, alors que Amina Chroudi (Ajial Demnat) a été sacrée chez les juniors, devant Imane Lemkhyer (Jeunesse Souk Sebt).



Le championnat du Maroc de cyclisme sur route a connu une participation record cette année de plus de 470 coureurs (garçons et filles) représentant les associations et clubs affiliés à la Fédération Royale marocaine de cyclisme.