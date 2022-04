Tournois de football au Ramadan: Un engouement sportif dans chaque quartier et village

14/04/2022

Les tournois de football au Ramadan sont un rituel qui domine ce mois sacré dans chaque quartier et village, où ces compétitions sportives, avant et après l'iftar, suscitent un engouement et une grande affluence du public.



Les préparatifs de ce rendez-vous sportif incontournable débutent avant le Ramadan, en y consacrant suffisamment de temps et d'efforts et en travaillant sur tous les détails, afin de satisfaire les attentes des équipes et leur permettre de se démarquer, ainsi que des fans qui veulent profiter de la magie du ballon rond.



Les premiers préparatifs consistent à préparer le terrain où se déroulera le tournoi, en plus de l'acquisition d'articles de sport et de trophées, la désignation des arbitres, du tirage au sort et des horaires des matchs.



Quant aux équipes, elles commencent à dessiner les contours de leur composition et à examiner les tactiques des matches pour s'assurer la victoire. Depuis de nombreuses années, les tournois du Ramadan représentent une opportunité pour de nombreux talents du football d'attirer l'attention des recruteurs et l'intérêt des clubs et des équipes locales, d'autant plus que les matchs durant ces tournois connaissent une grande rivalité.



Ils sont, également, considérés comme une occasion pour certains joueurs évoluant au niveau de la Botola de suivre l'équipe du quartier dans lequel ils ont grandi. Au cours des dernières années, ces tournois ont pris du galon grâce à des associations sportives expérimentées dans la formation et l'encadrement qui ont pris en charge l’organisation aux niveaux local et régional, dans des salles couvertes, des terrains de proximité ou sur la plage.



Certains de ces mini-championnats sont devenus célèbres grâce aux extraits de matchs diffusés sur YouTube et les réseaux sociaux. Cette tradition annuelle est l’occasion propice de communication entre toutes les tranches d'âge et générations autour du jeu le plus populaire au monde.



Les tournois de football durant le Ramadan avaient été annulés en respect des mesures de confinement instaurées par les autorités compétentes, pour lutter contre la propagation du coronavirus.



Mohamed Amine Ikhibi (MAP)