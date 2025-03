Tourisme : L'offre hôtelière marocaine mise en avant à l’ITB Berlin

07/03/2025

Les opérateurs touristiques marocains, venus en grand nombre participer au Salon international du tourisme de Berlin (ITB, du 4 au 6 mars), ont mis en avant les différentes offres hôtelières proposées par le Maroc pour répondre aux attentes des touristes internationaux, notamment les voyageurs allemands.



L’offre balnéaire marocaine, particulièrement prisée par les touristes allemands, est au cœur de la stratégie des enseignes hôtelières et des agences de voyages présentes à l’ITB 2025, afin de capter l’intérêt des professionnels du secteur lors de ce rendez-vous mondial du tourisme.



Dans ce sens, Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière (FNIH), a réaffirmé l’importance du segment touristique balnéaire pour les voyageurs allemands choisissant la destination Maroc. Il a souligné que “pour attirer plus de touristes allemands, l'offre balnéaire est essentielle”.



Toutefois, M. Zelmat a précisé que l'expérience balnéaire ne se limite pas nécessairement aux seules destinations côtières. Selon lui, Marrakech, avec ses piscines chauffées, son ensoleillement généreux et ses hôtels de qualité, pourrait offrir une expérience proche de celle du balnéaire, rapporte la MAP.



L'eau et le soleil, a-t-il souligné, demeurent les éléments essentiels de cette expérience, ajoutant que Marrakech permettrait aux touristes de profiter du climat tout au long de l'année grâce à ses infrastructures adaptées. La ville ocre pourrait ainsi constituer une alternative intéressante aux destinations balnéaires classiques.



Par ailleurs, le président de la FNIH a mis l'accent sur l'importance des connexions aériennes dans le développement des destinations touristiques, invitant les compagnies aériennes à augmenter leurs capacités dans les prochaines années pour faciliter l'accès à la destination Maroc.



Concernant la participation de la FNIH à l’ITB 2025, M. Zelmat a indiqué que ce Salon professionnel de renommée internationale est une occasion pour promouvoir l'offre hôtelière marocaine, qui contribue à renforcer l'attractivité du Maroc auprès des touristes allemands, pour que l'Allemagne retrouve la place qu'elle occupait autrefois dans le classement des marchés émetteurs du Royaume.



“A une époque, l'Allemagne était la deuxième, voire au maximum la troisième source de touristes pour le Maroc”, a-t-il rappelé, notant qu’aujourd'hui, elle se situe en cinquième position parmi les pays pourvoyeurs de touristes au Royaume.



Avec le pouvoir d'achat des Allemands, comparable voire supérieur à celui des touristes venant de pays comme la France, l'Angleterre ou l'Espagne, “nous devrions pouvoir doubler le nombre de visiteurs allemands au Maroc”, a ajouté M. Zelmat.



Selon lui, l’ITB offre ainsi l’opportunité à l'industrie hôtelière nationale de s’adresser aux opérateurs touristiques, particulièrement les tour-opérateurs qui jouent un rôle clé dans l'acheminement de groupes de touristes vers le Maroc. “Nous espérons ainsi renforcer nos partenariats avec les tour-opérateurs existants et en attirer de nouveaux”, a-t-il conclu.



L'ITB Berlin 2025 a ouvert ses portes mardi et s’est achevé jeudi 6 mars, avec la participation de plus de 170 pays, dont le Maroc, représenté par un important pavillon où les professionnels de l'industrie touristique nationale y sont présents pour promouvoir la destination Maroc, désormais première destination touristique en Afrique.



Avec ses 730 m2, le pavillon du Maroc, l'un des plus spacieux de l'ITB Berlin 2025, a été inauguré par le directeur général de l'Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, en présence du bourgmestre-gouverneur de Berlin, Kai Wegner, du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, du coordinateur du gouvernement fédéral allemand pour l'économie maritime et le tourisme, Dieter Janecek, ainsi que du président de Messe Berlin, Mario Tobias.



Etaient également présents les professionnels du secteur touristique national, dont le président de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et du CRT Marrakech-Safi, Hamid Bentahar, le président du CRT Agadir Souss-Massa, Salah-Eddine Benhammane, le président de la Fédération nationale des associations régionales des agences de voyages du Maroc, Mohamed Semlani, ainsi que des représentants de la Royal Air Maroc (RAM) et de plusieurs agences de voyages et enseignes hôtelières nationales.