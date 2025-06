Essaouira: Hausse de 22% des nuitées dans les EHTC à fin février

10/06/2025

Le volume des nuitées réalisées dans les différents établissements d'hébergement touristique classés (EHTC) d'Essaouira a enregistré une hausse de 22% à fin février dernier, atteignant un total de 104.492 contre 86.000 nuitées une année auparavant, selon l'Observatoire du Tourisme.



Ainsi, le taux d’occupation dans les EHTC de la Cité des Alizés s'est situé à 44%, contre 39% par rapport à la même période de 2024, précise l'Observatoire dans ses statistiques sur l’évolution du tourisme au Maroc pour le mois de février.



Au niveau national, le volume des nuitées réalisées dans les EHTC a atteint plus de 4,2 millions de nuitées à fin février 2025, en hausse de 16% par rapport à la même période un an auparavant, relève l'Observatoire.



Ces nuitées, poursuit la même source, se répartissent entre le tourisme national, en hausse de 6%, et le tourisme international, qui enregistre une progression de 20%.