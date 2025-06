Tourisme : L'opération "Shining Fès" propulse la région Fès-Meknès vers le top 3 des destinations nationales

10/06/2025

L'opération "Shining Fès", lancée récemment par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) en partenariat avec le Conseil régional du tourisme (CRT) de Fès-Meknès et les autorités locales, vise à redorer le blason touristique de la région et à la propulser parmi les trois premières destinations nationales.



Selon le président du CRT Fès-Meknès, Ahmed Sentissi, l'opération "Shining Fès" vient ainsi compléter un plan d'action déjà en cours avec le ministère du Tourisme, les professionnels et le CRT, avec l'ambition affichée de valoriser la région de Fès-Meknès et de lui donner les moyens de retrouver sa "place naturelle parmi les trois premières destinations nationales".



Dans un entretien accordé à la MAP, Sentissi a relevé que le premier volet de ce plan d'action, axé sur le "marketing et la communication", est déjà "en cours de déploiement et de progression", notant que la région a bénéficié d'une visibilité médiatique accrue, notamment sur des chaînes internationales de renom comme TF1, Antenne 2, TV5 et M6.



Il a précisé que des journalistes anglais, ainsi que des influenceurs coréens et d'autres marchés émergents, ont été accueillis pour couvrir les multiples facettes de la région, y compris des événements majeurs comme le Festival de Fès des musiques sacrées du monde.



L'ouverture sur de nouveaux marchés est également au cœur de cette stratégie, a-t-il relevé, expliquant qu'après l'accueil des Fédérations des agences de voyages du Portugal et d'Andalousie, des ateliers ont été organisés pour explorer les marchés néerlandais et belge.



"Nous participerons également à des roadshows à l'étranger, dans plusieurs autres pays", a précisé M. Sentissi, soulignant que le plan média ne se limite pas aux marchés français et anglais, mais vise aussi l'Espagne et le Portugal, avec des opérations distinctes ciblant le marché américain.



Le deuxième volet, "peut-être l'un des plus importants", selon M. Sentissi, concerne "la connectivité aérienne, qui est un défi pour la région de Fès-Meknès".



Bénéficiant du "soutien considérable" de la wilaya de la région et de l'ONMT, des efforts concertés sont déployés pour "développer cet aérien qui nous fait tant défaut", a déploré le responsable.



L'ONMT approche activement des compagnies aériennes, pays par pays et destination par destination, pour les attirer vers l'aéroport Fès Saïss, porte d'entrée vers l'ensemble de la région, a-t-il relevé.



La région de Fès-Meknès dispose d'une "multitude d'atouts" qui justifient pleinement cette ambition. M. Sentissi a mis en avant les villes impériales de Fès et Meknès, "réhabilitées sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI", ainsi que Sefrou, Taza, Boulemane et Ifrane, dotées de "parcs naturels sublimes".



La région abrite également la "plus belle station thermale d'Afrique" à Moulay Yacoub, et la riche province de Boulemane avec son histoire préhistorique, sa culture et ses paysages. Fès, capitale spirituelle, culturelle et historique du Royaume, forte de ses 1200 ans d'histoire, concentre à elle seule "40% des monuments historiques du Maroc", ajoute M. Sentissi.



Au-delà du patrimoine culturel et historique, la région mise sur la diversification de son offre. L'objectif est d'augmenter la durée moyenne de séjour au-delà des deux ou trois nuitées habituelles à Fès, en incitant les visiteurs à explorer Meknès, Ifrane et les autres provinces.



Le président du CRT Fès-Meknès a précisé que cette synergie globale est rendue possible grâce à une "collaboration étroite entre les différents intervenants, estimant que la dynamique touristique de la région s'inscrit également dans la perspective de la CAN 2025 et du Mondial 2030, des événements pour lesquels la ville de Fès est "en pleine transformation", comme en témoignent les nouvelles infrastructures et routes.



"Il est impensable d'atteindre notre objectif de 26 millions de touristes sans elle", a dit Sentissi, appelant à la mobilisation de tous les acteurs pour que la région "retrouve sa place naturelle" sur la scène touristique nationale et internationale, soulignant une ambition forte pour la destination Fès-Meknès riche en atouts.



Tout en saluant un "excellent début de saison", marqué par des chiffres "très encourageants", Sentissi a noté que la région de Fès-Meknès a enregistré une augmentation sensible du tourisme, dépassant les 25 à 30% à l'échelle régionale.



Il a fait savoir que le marché espagnol, en particulier, a affiché une performance "extraordinaire", avec une augmentation de 117% pour le seul mois d'avril avec des hôtels ayant même frôlé les 100% de remplissage, d'autres affichant des taux de 75% à 90%.



Malgré ces indicateurs positifs, Sentissi a insisté sur la nécessité d'anticiper et d'agir pour que la région, qui "mérite le meilleur", "retrouve son lustre d'antan et son prestige".