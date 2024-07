Tirage au sort des Coupes africaines : Un tour préliminaire à la portée des clubs marocains

12/07/2024

Le Raja et l’ASFAR entameront la Ligue des champions d’Afrique dès le premier tour préliminaire. Ils auront à affronter respectivement, à l’issue du tirage au sort effectué jeudi au siège de la CAF, les clubs d’ASGNN du Niger et Remo Stars du Nigeria.



En Coupe de la Confédération, la RSB, finaliste lors de la précédente édition, a été exempte du premier tour préliminaire et jouera au second tour le vainqueur du match qui opposera Kanemi du Nigeria à Dadeji du Bénin.



Quant à l’UTS, second représentant du football national en C2 continentale, elle a hérité au premier tour préliminaire du Racing Club d’Abidjan de la Côte d’Ivoire.

Les matchs aller sont prévus entre le 16 et 18 août prochain alors que les matchs retours auront lieu entre le 23 et 25 dudit mois.