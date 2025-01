Taza: 1.500 bénéficiaires d'une caravane médicale sur la santé maternelle et infantile

02/01/2025

Près de 1.500 femmes et enfants ont bénéficié, mardi à la commune rurale d'Ait Saghrouchen, province de Taza, des services d'une caravane médicale sur la santé maternelle et infantile, organisée à l'initiative du Comité Provincial pour le Développement Humain (CPDH).



Organisée par la province de Taza, en partenariat avec l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la délégation du ministère de la Santé et de la Protection Sociale à Taza, cette caravane avait pour objectif de promouvoir l'accès à la santé maternelle et infantile, et de permettre aux femmes enceintes, aux femmes de moins de 45 ans, aux jeunes filles de 15 ans, aux enfants de 0 à 5 ans ainsi qu’aux nouveau-nés de bénéficier de services et d'examens médicaux spécialisés, rapporte la MAP.



Les services offerts par cette caravane comprenaient des examens médicaux et des consultations pour 183 personnes en médecine générale, 99 en pédiatrie, 87 en gynécologie et obstétrique, 30 échographies et 55 bénéficiaires du dépistage du cancer du sein, dont deux cas ont été dirigés vers le centre spécialisé de Taza.



En outre, 27 dépistages du cancer du col de l'utérus ont été effectués et quatre cas ont été référés au centre de santé reproductive de Taza, de même que 252 analyses de laboratoire, 150 dépistages du SIDA, 16 dépistages de la syphilis, 52 tests de la tension artérielle et 34 dépistages du diabète.



Par ailleurs,, 506 femmes ont été sensibilisées à l'importance de promouvoir une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse, d'encourager l'allaitement maternel, en particulier pendant les six premiers mois de la vie de l'enfant, de diversifier l'alimentation des enfants et de poursuivre l'allaitement maternel jusqu'à l'âge de deux ans.



Une activité parallèle a également été organisée pour vacciner les étudiants et étudiantes de Dar Talib et Dar Taliba d’Ait Saghrouchen, dans le cadre du plan annuel de lutte contre la méningite. Des médicaments d'une valeur de 30.000 dirhams ont également été distribués.



Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'Action Sociale (DAS) à la province Taza, Azzedine Loukili, a indiqué que cette caravane fait partie d'un programme médical organisé dans le cadre de la troisième phase du programme 4 de l’INDH, relatif à la promotion du capital humain des générations montantes, et qui vise à améliorer l'accès des femmes et des enfants à un éventail de spécialités.



Cette caravane médicale comprenait également des activités de sensibilisation pour les femmes et les enfants de la commune d’Ait Saghrouchen dans le cercle de Tahla, qui se sont concentrées sur le planning familial, la santé reproductive, le suivi post-natal et l'importance des examens médicaux pour les femmes pendant la grossesse et après l'accouchement, a-t-il fait savoir.



De son côté, le chargé de communication à la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale à Taza, Mohamed Arich, a indiqué que cette opération a mobilisé une équipe médicale composée de cinq médecins généralistes, d'un médecin spécialisé en gynécologie obstétrique, d'un médecin en santé communautaire, de 10 infirmières, ainsi que de 10 administrateurs, assistants et techniciens.



Le soins fournis comprennent une série de tests et de dépistages, ainsi que des séances de sensibilisation et l'examen des dossiers médicaux des enfants afin de rattraper les vaccinations contre la rougeole et la méningite, a-t-il relevé.



Cette caravane médicale, menée en coordination avec les autorités locales, la commune d'Ait Saghrouchen et l'Association de l'Initiative Nationale pour le Développement et la Promotion de la Femme Rurale, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme 4 de l’INDH, en particulier l'axe relatif à la santé maternelle et infantile.