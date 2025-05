Des élèves sensibilisés aux risques d’incendies de forêts

27/05/2025

Plus de 500 élèves de la région de Casablanca ont été sensibilisés aux dangers des incendies de forêts à travers des campagnes éducatives organisées du 21 au 23 mai, par la direction provinciale de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts de Casablanca.



Ces journées de sensibilisation, tenues à l’occasion de la Journée nationale de sensibilisation contre les incendies de forêts (célébrée chaque année le 21 mai), ont concerné plusieurs établissements scolaires relevant des préfectures d’Aïn Chock, de Moulay Rachid, de Mohammedia ainsi que de la province de Nouaceur.



Les élèves, issus de différents niveaux scolaires, ont pris part à des présentations éducatives visant à les informer sur l’importance de la forêt, les causes des incendies et les bonnes pratiques à adopter pour prévenir ce fléau.



Ces journées ont été marquées par des pièces de théâtre interprétées par les élèves eux-mêmes, démontrant leur grande conscience des dangers des incendies de forêts et de l’importance des comportements responsables pour les prévenir.



Cette initiative éducative a connu la participation de représentants des autorités locales, des éléments de la Protection civile et de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, qui ont présenté un exposé détaillé sur les incendies de forêts, leurs causes, leurs effets et les moyens de les limiter.



Les campagnes de sensibilisation ne se sont pas limitées aux établissements scolaires, mais ont aussi compris des visites de terrain à la forêt de Bouskoura et à la forêt Ech-challalate, les 23 et 24 mai, avec la participation d’élèves de diverses écoles ainsi que de plusieurs associations de la société civile.



Ces visites ont été animées par le Forum des pionniers du mouvement scout au Maroc, avec la participation de membres de l'initiative citoyenne OTED, qui a soutenu cette initiative. L’accent a notamment été mis sur l’usage du feu pour la cuisson et les dangers que cette pratique représente pour le couvert forestier.



À cette occasion, des brochures de sensibilisation ont été distribuées aux élèves et aux visiteurs dans une ambiance interactive et enthousiaste, en soutien à l’objectif principal de la campagne : renforcer la conscience des enfants quant à l’importance des forêts et au rôle qu’ils peuvent jouer dans leur protection contre les incendies.