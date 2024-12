Tanger: Conférence sur le rôle de l'économie solidaire dans le développement social

13/12/2024

Le rôle de l’économie solidaire pour relever les défis du développement social a été au centre d’une conférence tenue, jeudi à Tanger, à l’initiative de l’Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et des provinces (AMPCPP).



Organisée avec le soutien de la Direction générale des collectivités territoriales, la conférence a été l’occasion pour les participants d’aborder les réalisations, les défis et les contraintes de l'économie solidaire, en plus du rôle qu’elle joue pour garantir un développement social durable et équitable, des opportunités d'emploi, et l'autonomisation économique des catégories en situation précaire.



S’exprimant à cette occasion, Abdeljebbar Rachidi, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, chargé de l’Insertion sociale, a mis en avant l’importance de l'économie sociale pour le Maroc, compte tenu de son rôle dans le développement social, la réalisation de la justice sociale et l’intégration des catégories cibles dans la vie publique, ajoutant que l’importance de cette activité économique, au caractère social et solidaire, réside également dans sa contribution au soutien de l'économie nationale, rapporte la MAP.



L’économie sociale et solidaire a la particularité d'être une économie durable et moins dépendante des conditions économiques mondiales, en plus de sa valorisation des ressources naturelles et humaines locales et son soutien aux systèmes de valeurs sociétales et de développement social, auxquels le Royaume consacre beaucoup d'attention et d'efforts, a-t-il ajouté.



Pour sa part, Lahcen Essaadi, secrétaire d’État chargé de l'Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, a souligné que le thème de la conférence revêt une importance particulière, étant donné que l'économie sociale constitue un élément essentiel pour garantir le développement, l’emploi et la dignité des catégories ayant besoin de soutien, et pour réaliser la justice sociale et spatiale que poursuit le Maroc.



Les projets inclus dans le domaine de l'économie sociale et solidaire sont des projets ambitieux et efficients, à dimension sociale répondant aux aspirations de l’ensemble des catégories, notamment les habitants des zones rurales et des zones reculées, a-t-il noté.



Quant au président de l’AMPCPP, Abdelaziz Darouich, il a relevé que cette conférence est l’occasion de mettre en avant le rôle des instances provinciales élues dans le soutien à l'économie sociale et solidaire, ainsi que d'échanger les expertises et expériences entre représentants et acteurs locaux en vue de relever les défis du développement local et de la régionalisation avancée.



Pour M. Darouich, l'économie sociale et solidaire constitue un pilier important pour mettre en oeuvre la stratégie de développement social menée par le Maroc, améliorer les conditions de vie des citoyens en situation de précarité, garantir l'autonomisation socio-économique des catégories cibles, en particulier des femmes, en leur garantissant un revenu stable, renforcer la cohésion sociale, et affronter les fluctuations économiques mondiales à travers des mécanismes économiques locaux à dimension sociale.



Par ailleurs, les autres intervenants ont mis l’accent sur l’importance de l’économie solidaire, en tant que levier important pour un développement local qui place l'humain au cœur des préoccupations, faisant savoir que cette approche a permis au Royaume de réaliser un bond social significatif et un développement économique en constante amélioration, tout en valorisant les produits locaux et régionaux, en garantissant les services de base, en créant des emplois, en générant de la richesse, en assurant l'autonomie financière pour de nombreuses personnes et en luttant contre la pauvreté et la précarité.



Il ont également souligné la nécessité de renforcer l’arsenal juridique régissant l'économie solidaire et sociale, ainsi que les compétences attribuées aux différents acteurs, afin de promouvoir davantage cette forme d'économie à travers des approches participatives, mettant en avant la nécessité d'assurer une coordination rigoureuse visant à atteindre l'objectif de justice sociale et spatiale, à réduire les taux de pauvreté et d'exclusion sociale, et à relever les défis entravant le succès d’un développement social et durable.



La conférence a abordé deux principaux axes, le premier sur "les efforts du gouvernement pour développer l'économie solidaire", "le rôle de l'Initiative nationale pour le développement humain dans le soutien à l'économie sociale et solidaire", "l'état actuel et les perspectives de l'économie sociale" et "l'économie sociale et solidaire en tant que pilier du développement territorial".



Le deuxième axe a porté sur "la contribution des conseils des préfectures et provinces au soutien de l'économie solidaire", avec la présentation de l'exemple du forum international du tourisme solidaire organisé à Ouarzazate, ainsi que le modèle de la province de Tiznit comme contributions des acteurs locaux à la réalisation du développement local sous ses différentes formes.