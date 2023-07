"Tamg’Art", une exposition éclectique à Rabat met en valeur la culture Amazighe sous toutes ses formes

15/07/2023

La Villa des Arts de Rabat accueille jusqu'au 15 juillet l'exposition Tamg’Art, qui propose un large éventail d'oeuvres artistiques, mettant en valeur l'artisanat et les arts traditionnels amazighes, au grand bonheur du public.



Organisée par l’Association IBDAA pour le développement social et la revitalisation du patrimoine immatériel en partenariat avec la Villa des Arts de Rabat, la première édition de cet événement a rassemblé un grand nombre d’artistes et de créateurs de domaines variés, notamment dans les secteurs de l’artisanat et du stylisme, sous le thème "Tamg’Art: le souvenir d’hier avec les mains d’aujourd’hui".



S’exprimant jeudi soir à l'occasion du vernissage de l'exposition, la présidente de l’association IBDAA, Ilham Benami s’est dite très heureuse de célébrer les arts traditionnels amazighes, rappelant que la devise de cette exposition est de démocratiser l’accès au patrimoine.



"Notre patrimoine culturel est un héritage précieux qui a besoin d’être sauvegardé et d’être transmis aux futures générations", a-t-elle affirmé, remerciant toutes les parties ayant participé à l'organisation de cet événement culturel.

Parmi les œuvres exposées à cette occasion figure la toile brodée d’Ibtissam El Hafidi intitulée "La petite Fatima".



Visant principalement à sensibiliser au sujet du mariage des mineures, la toile de l'artiste a su captiver l'intérêt des visiteurs par les couleurs choisies et par le désespoir et la misère qu'elle a réussi à véhiculer à travers ses choix artistiques.



De son côté, la kinésithérapeute et artiste, Hafsa Harchi a expliqué dans une déclaration à la MAP que ses toiles sont le fruit d'un voyage au Sahara marocains, précisant que les hommes bleus du désert ainsi que la nature de cette région du Maroc ont été sa source d’inspiration.



"Je remercie infiniment l’association IBDAA pour nous avoir soutenus dans la maîtrise des techniques de broderie et de confection de tapis", a-t-elle ajouté.



Outre le tissage, la broderie et la poterie, le stylisme a été mis à l’honneur à l’occasion de cet événement, avec un défilé de mode, où les motifs et les accessoires amazighs ont été ingénieusement valorisés.



Mêlant authenticité et modernité, la première édition de l’exposition Tamg’Art a réussi à émerveiller les visiteurs par la qualité du travail des artistes et par leurs inspirations diverses, renforçant ainsi la place du patrimoine amazigh du Maroc, en tant qu’héritage culturel identitaire capable de se réinventer.



Avec cette manifestation, l’association IBDAA tient à faire connaitre l’identité culturelle du patrimoine marocain à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, d’intégrer les étrangers dans les formations, d’éduquer et de sensibiliser les générations futures à l’importance du patrimoine pour parvenir à un développement humain intégré.

Bouillon de culture

Festival



La 16ème édition du Festival national "Dakka et Rythmes" aura lieu du 21 au 23 juillet à Taroudant, à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.



Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette manifestation se propose de mettre en relief le patrimoine de la "Dakka", l’un des arts enracinés dans le paysage culturel et artistique national, soulignent les organisateurs dans un communiqué.

Cette manifestation culturelle vise également à promouvoir ce patrimoine et à assurer sa pérennité et sa transmission aux générations futures, ajoute la même source.



Au programme de cet événement, qui sera organisé en partenariat avec les Conseils provincial et communal de Taroudant, figurent des soirées artistiques auxquelles participeront des troupes folkloriques représentant les villes de Taroudant, Marrakech et Demnate.



Dans le cadre de cette édition, un hommage particulier sera rendu à plusieurs figures emblématiques qui ont largement contribué à la préservation de cet art populaire.

En marge de cette manifestation, une conférence autour du thème "Les liens des arts populaires avec le patrimoine de la Dakka" sera également organisée avec la participation d’une pléiade de chercheurs et d’universitaires.