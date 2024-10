Sefrou: 450 bénéficiaires d'une campagne de lutte contre la cataracte

20/10/2024

Quelque 450 personnes ont bénéficié d’une campagne médicale de lutte contre la cataracte organisée, samedi à Sefrou, par la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Cette campagne médicale, initiée en partenariat avec la Fondation internationale "Al Bassar" avec le soutien de la province, vise à rapprocher les services médicaux de la population de la région et réduire les délais d'attente.



Cette action de solidarité, qui se poursuivra jusqu’au 24 octobre, prévoit la réalisation de 1.800 consultations médicales concernant les maladies oculaires et 450 opérations chirurgicales de cataracte au profit des habitants de plusieurs communes de la province.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'hôpital provincial Mohammed V de Sefrou, Omar Lotfi, a indiqué que cette initiative, encadrée par 7 médecins de la Fondation internationale "Al Bassar" et 15 agents techniques et infirmiers spécialisés de l'hôpital provincial de Sefrou, vise à alléger les souffrances des patients et à réduire les délais des rendez-vous médicaux dans les hôpitaux publics.



Il a précisé que la campagne médicale vise également à minimiser les dépenses liées aux fournitures médicales et aux médicaments, ainsi qu'aux interventions chirurgicales.



M. Lotfi a fait savoir que cette campagne permettra aux patients de bénéficier des analyses et examens médicaux nécessaires, pour éviter toute complication pendant ou après l'intervention chirurgicale.



Afin d'assurer le succès de cette opération, le même responsable a indiqué que des mesures ont été prises au sein de l'hôpital provincial Mohammed V de Sefrou, parmi lesquelles figurent notamment l'amélioration des conditions d'accueil, d'enregistrement, d'encadrement et d'orientation.