Salim El Jebari prêté par l’Atlético au FC Cartagena

27/01/2025

L'international marocain Salim El Jebari, sociétaire de l’Atlético de Madrid, a été prêté au FC Cartagena (Liga 2) jusqu’à la fin de la saison, a annoncé vendredi le club madrilène.



L’Atlético de Madrid et le FC Cartagena ont conclu un accord pour le prêt de l’attaquant marocain Salim El Jebari, qui évoluera au sein du club murcien jusqu’à la fin de la saison, indique le club rojiblanco dans un communiqué.



Cet accord permettra au jeune joueur de 20 ans, qui a fait ses débuts en compétition officielle avec l’équipe première de l’Atlético la saison dernière, de poursuivre son développement dans les rangs du FC Cartagena, actuellement engagé en deuxième division, poursuit-on.



Le FC Cartagena s’est, pour sa part, félicité de l’arrivée d’un joueur au profil "rapide et doté d’un flair pour le but", capable de briller aussi bien comme ailier qu’en position d’avant-centre.



Un des talents prometteurs de l’Atlético de Madrid, Salim El Jebari s’est illustré la saison dernière en inscrivant quatre buts en 32 rencontres avec l’équipe B, a souligné le club murcien, ajoutant qu'avec son arrivée, l’entraîneur du FC Cartagena, Guillermo Fernández Romo, pourra compter sur une nouvelle arme offensive pour renforcer son attaque pour la deuxième partie de la saison.