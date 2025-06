Mondial U-20 : le calendrier des matches du Onze national dévoilé

01/06/2025

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé vendredi le calendrier des matchs de la phase finale de la Coupe du monde 2025 des moins de 20 ans qui se tiendra au Chili du 27 septembre au 19 octobre.



Ainsi, la sélection marocaine U20, qui évoluera dans le groupe C, disputera son premier match contre l'Espagne, le 28 septembre dans la capitale Santiago, puis affrontera le Brésil, le 1er octobre, dans la même ville. Elle se déplacera ensuite à Valparaiso pour jouer contre le Mexique, le 4 octobre.



Les matchs de ce Mondial, dont la dernière édition a été remportée par l'Uruguay en 2023, se dérouleront également à Rancagua et à Talca avec la participation de 24 sélections.

Le groupe A comprend le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Egypte, alors que le groupe B est composé de la République de Corée, de l'Ukraine, du Paraguay et du Panama.



Quant au groupe D, il est composé de l'Italie, de l'Australie, de Cuba et de l'Argentine, tandis que le groupe E est formé des Etats-Unis, de la Nouvelle-Calédonie, de la France et de l'Afrique du Sud.



Quant au groupe F, il comprend la Colombie, l'Arabie Saoudite, la Norvège et le Nigeria.

Le tirage au sort a ainsi placé les Lionceaux de l'Atlas dans le "groupe de la mort", qui compte notamment le Brésil, quintuple champion du monde de la catégorie, selon la légende argentine Juan Pablo Sorín, qui a mené son pays à la gloire mondiale des moins de 20 ans en 1995.



"Je m'attends à une compétition spectaculaire. Les groupes sont très équilibrés, même s'il y en a toujours un plus relevé que les autres, et cela semble être le cas pour le groupe C", a déclaré l'ancien arrière latéral argentin qui prenait part à la cérémonie de tirage au sort qui s'est tenue jeudi à Santiago.