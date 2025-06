Le Wydad s'incline face au FC Porto en amical

01/06/2025

Le Wydad de Casablanca a perdu face au club portugais du FC Porto par 1 but à 0, en match amical, samedi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Samu Aghehowa à la 37e minute.



Il s'agit du deuxième match amical du WAC en une semaine, après sa rencontre contre le club espagnol du FC Séville, perdu par 1 but à 0, mardi dernier.



Le club casablancais, vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique en 2022, se prépare au Mondial des clubs de la FIFA qui aura lieu du 14 juin au 13 juillet prochains aux Etats-Unis.

Il évoluera dans le groupe G avec le club anglais de Manchester City, Al Ain FC des Emirats arabes unis et les Italiens de la Juventus FC.

Divers

Foot féminin



La sélection nationale féminine U20 de football a fait match nul avec son homologue malienne, un but partout, en match amical vendredi à Bamako. Le but de l’équipe nationale a été inscrit par Amira Kelouch, à la 4è minute.

Les deux équipes joueront, ce mardi, un deuxième match amical. Selon le site web de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), cette rencontre s’inscrit dans le stage de préparation qu’effectue l’équipe marocaine, afin d’améliorer la compétitivité des joueuses et renforcer leur cohésion, en prévision des prochaines échéances internationales.

Quant à la sélection marocaine féminine U17 de football, elle s’est imposée face à son homologue sud-coréenne sur le score de 1 but à 0, vendredi en match amical au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura (près de Salé).

L’unique réalisation de la partie a été signée Kawtar Azraf en deuxième période (79è).

Cette rencontre sert de préparation aux prochaines échéances.



Futsal



Le Loukos Ksar Lekbir (CLKK) a remporté la Coupe du Trône de futsal (saison 2024-2025), en battant Ousoud Khabazzat Kénitra (AOKHK) par 5 buts à 1, en finale vendredi à la salle couverte Al Bachir à Mohammedia.

Avec ce titre, le Loukos Ksar Lekbir a signé le doublé, après avoir remporté le championnat du Maroc de futsal au titre de la saison 2024-2025.

Lors des demi-finales de la coupe, disputées mercredi, le CLKK s’est imposé face à la Renaissance Zemamra sur le score de 5 buts à 0, tandis que l’AOKHK a éliminé l’équipe de Beni Bouayach par 8 tirs au but à 7 (temps réglementaire: 3-3).