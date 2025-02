SAR le Prince Moulay Rachid préside la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du Trophée Hassan II et de la Coupe Lalla Meryem de golf

Consécration hispano-anglaise lors de l’édition 2025

09/02/2025

L’Espagnol Miguel Angel Jiménez et l’Anglaise Cara Gainer se sont adjugés, samedi, dans l'ordre, les titres de la 49è édition du Trophée Hassan II et de la 28è Coupe Lalla Meryem de golf, organisées du 03 au 08 février au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Jiménez a décroché le titre après avoir réalisé un total de 208 coups (69, 69 et 70), soit 11 coups sous le par. Il a devancé le Néo-zélandais Steven Alker qui a terminé les épreuves du Trophée avec un total de 210 coups (69, 70, 71), soit 9 coups sous le par. La 3ème place est revenue au Sud-africain Ernie Els qui a réalisé un score total de 212 coups (7 coups sous le par).



Dans des déclarations à la presse, le golfeur espagnol a souligné que le tournoi s’est déroulé dans de très bonnes conditions et qu’il se sentait comme chez lui au Maroc. Commentant sa performance lors de la 3è et ultime journée, il a indiqué avoir géré chaque trou de manière différente, se disant heureux d’avoir réussi à s’imposer dès le 15è trou.



Pour sa part, l'Anglaise Cara Gainer a terminé les épreuves de la Coupe Lalla Meryem, qui fait partie du Ladies European Tour (LET), en tête du classement final avec un score total de 210 coups (71, 70 et 69 coups), soit 9 coups sous le par. Elle a pris le meilleur sur l’Indienne Diksha Dagar après recours au play-off. La Singapourienne Shannon Tan est arrivée troisième avec un score total de 211 coups (8 coups sous le par).



Dans une déclaration à la MAP à l'issue de ces épreuves qui ont connu la participation de 108 joueuses, la golfeuse anglaise s'est dite "très heureuse" de remporter le titre de la 28è édition de la Coupe Lalla Meryem, se sentant « ravie de revenir jouer au Maroc ». « Je devais rester au top de mon niveau. J’ai disputé et perdu les play-offs en 2023, donc c’est vraiment fantastique de l’emporter cette fois-ci, surtout lors du premier événement de l’année », a-t-elle dit, soulignant que « le tournoi s’est déroulé dans d’excellentes conditions.

La première marocaine au tableau final a été Ines Laklalech qui a occupé la 35è position avec un score de 220 coups (71, 75, 74), soit un coup au-dessus du par.



Devenu depuis 2010 un rendez-vous incontournable de l'European Tour de golf, ce prestigieux Trophée a connu cette année la participation de 66 champions parmi les meilleurs au monde, issus de 12 pays, dont 11 anciens vainqueurs de tournois majeurs totalisant 16 victoires en Grand Chelem.



Le plateau comprenait également quatre légendes membres du World Golf Hall of Fame, en l’occurrence l’Ecossais Colin Montgomerie, vainqueur du Trophée Hassan II en 1997, l’Espagnol José María Olazábal, double vainqueur du Masters, le Sud-africain Retief Goosen, lauréat de l’Open des Etats Unis à deux reprises et son compatriote Ernie Els, qui avait remporté ce trophée en 2008, outre les vainqueurs des deux dernières éditions en 2023 et 2024, respectivement, le Canadien Stephen Ames et l’Argentin Ricardo Gonzalez.



Depuis sa création en 1971, le Trophée Hassan II de golf compte à son actif la participation de véritables légendes de cette discipline, dont Gary Player, Severiano Ballesteros, Billy Casper, Lee Trevino, Payne Stewart, Nick Price, Sam Torrance, Padraig Harington, Ernie Els, John Daly, José Maria Olazabal, Alexander Levy, Danny Willet, Thomas Petters et Francesco Molinari.



Quant à la Coupe Lalla Meryem, qui attire depuis sa création en 1993 les meilleures golfeuses à l’échelle mondiale, elle a réuni cette année encore l’élite européenne du golf féminin.



Parmi les 108 participantes à la 28è édition de la Coupe Lalla Meryem, devenue depuis déjà 13 ans une étape phare du Ladies European Tour (LET), figurait la Suissesse Chiara Tamburlini, lauréate de l’Ordre du Mérite LET 2024. Cette édition a connu la participation de cinq joueuses marocaines, à leur tête Ines Laklalech, porte-drapeau du Maroc lors des derniers Jeux olympiques de Paris-2024, en plus de Maha Haddioui, qui a participé à deux reprises aux JO (Rio de Janeiro-2016 et Tokyo-2020) et qui a validé sa place dans l’élite européenne pour une 12ème année consécutive.



Les couleurs nationales ont été également défendues par Lina Belmati, championne du Maroc en 2022, Malak Bouraeda, première golfeuse marocaine et arabe qualifiée à l’US Women’s Open en 2022 et Sofia Essakali, championne d'Afrique amateur 2024 en individuel et par équipes et qui, à l’âge de 15 ans, est déjà entrée dans les annales de la Coupe Lalla Meryem, en passant le cut à deux reprises.



Parmi les participantes les plus en vue, se trouvaient la Thaïlandaise Trichat Cheenglab, classée première du Ladies European Tour en 2023, la Tchèque Klara Davidson Spilkova, vainqueur du titre de 2017, l’Espagnole Nuria Iturrioz, sacrée en 2016 et 2019 et la championne en titre, la Britannique Bronte Law.



A noter que le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser, dans la même ville, aux mêmes dates et sur un même lieu une épreuve masculine et autre féminine inscrites dans les calendriers européens de golf.

Palmarès des vainqueurs



Voici le palmarès des vainqueurs du Trophée Hassan II de golf

1971 : Orville Mody (USA). 1972 : Ron Cerrudo (USA).

1973 : Billy Casper (USA). 1974 : Larry Ziegler (USA).

1975 : Billy Casper (USA). 1976: Salvador Balbuena (ESP).

1977 : Lee Trevino (USA). 1978 : Peter Townsend (ENG).

1979 : Mike Brannan (USA). 1980 : Ed Sneed (USA).

1981 : Bod Eastwood (USA). 1982 : Frank Conner (USA).

1983 : Ron Streck (USA). 1984 : Roger Maltbie (USA).

1985 : Ken Green (USA). 1991 : Vijay Singh (FIJ).

1992 : Payne Stewart (USA). 1993 : Payne Stewart (USA).

1994 : Martin Gates (ENG). 1995 : Nick Price (ZIM).

1996 : Ignacio Garrido (ESP). 1997 : Colin Montgomerie (SCO).

1998 : Santiago Luna (ESP). 1999 : David Toms (USA).

2000 : Roger Chapman (ENG). 2001 : Joakim Heaggman (SWE).

2002 : Santiago Luna (ESP). 2003 : Santiago Luna (ESP).

2005 : Erik Compton (USA). 2006 : Sam Torrance (SCO).

2007 : Padraig Harrington (IRL). 2008 : Ernie Les (RSA).

2010 : Rhys Davies (WAL). 2011 : David Horsey (ENG).

2012 : Michael Hoey (SCO). 2013: Marcel Siem (DEU)

2014: Alejandro Canizares (ESP). 2015: Richie Ramsay (SCO)

2016 : Jeung-Hun Wang (KOR) 2017 : Edoardo Molinari (ITA).

2018 : Alexander Levy (FRA). 2019 : Jorge Campillo (ESP).

2023 : Stephen Ames (CAN). 2024 : Ricardo Gonzalez (ARG).

2025 :Miguel Angel Jiménez (ESP).







Palmarès des championnes



Voici le palmarès des championnes de la Coupe Lalla Meryem de golf

1993 : Marie-Laure de Lorenzi (FRA). 1994 : Gillian Stewart (SCO).

1995 : Amaia Arruti (ESP). 1996 : Lora Fairclough (ENG).

1997 : Dian Bernard (ENG). 1998 : Sophie Gustafson (SWE).

1999 : Lora Fairclough (ENG). 2000 : Elisabeth Esterl (GER).

2001 : Marine Monnet (FRA). 2002 : Johanna Head (ENG).

2003 : Johanna Head (ENG). 2005 : Ana Belen Sanchez (ESP).

2006 : Sophie Sandolo (ITA). 2007 : Gwladys Nocera (FRA).

2008 : Laura Davies (ENG). 2010 : Anja Monke (GER).

2011 : Zuzana Kamasova (SVK). 2012 : Karen Lunn (AUS).

2013: Ariya Jutanugarn (THA).

2014: Charley Hull (ENG). 2015: Gwladys Nocera (FRA).

2016: Nuria Itturios (ESP). 2017: Klara Spilkova (TCH).

2018: Jenny Haglund (SUE). 2019: Nuria Iturrios (ESP).

2023: Maja Stark (SWE). 2024: Bronte Law (ENG).

2025: Cara Gainer (ENG).